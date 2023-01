Jürgen Klopp y una inesperada reacción contra periodista; no soportó su pregunta

El comienzo del año 2023 para el Liverpool de Inglaterra no fue el mejor en Premier League. El equipo dirigido por Jürgen Klopp sumó primera derrota al caer de manera apabullante con el Brentford. Dicho resultado, puso a la escuadra de los ‘reds’ en la séptima casilla del campeonato, alejándose parcialmente de los puestos de Champions League.

Como si fuera poco, en la FA Cup, los de Anfield no pasaron del empate a mitad de semana al medirse con el Wolves. La paridad en este duelo hace que la llave se tenga que repetir en los próximos días para definir el clasificado a la siguiente ronda.

Alisson quedó tumbado en el suelo tras regalar el primer gol del Wolverhampton - Foto: AFP

Bajo este panorama, muchas críticas han llovido desde la prensa inglesa en contra del plantel y cuerpo técnico comandado por Klopp, pues el equipo se ha acostumbrado a pelear los primeros lugares de liga durante los últimos años y este presente no tiene muy contentos a sus hinchas.

Sumado al mal presente futbolístico, el Liverpool, también se ha visto privado de disfrutar de todo su plantel, pues las lesiones han hecho mella para que la nómina se vea mermada en esta mitad de temporada. Las principales bajas de Luis Díaz, Diogo Jota y Roberto Firmino han hecho parte del mal momento del club.

Luis Díaz, lesionado el pasado mes de octubre. - Foto: AP/Rui Vieira

Ante la mala situación, desde la hinchada y prensa partidaria, se ha hecho un llamado para que se contraten jugadores en este mercado de pases ante las ausencias de piezas cruciales. Sin embargo, el conjunto inglés solo ha contratado un jugador y fue el que sería el reemplazo de Díaz.

Se trata de Cody Gakpo, jugador que llegó procedente del fútbol de los Países Bajos y que viene de hacer un Mundial bueno con su selección.

Klopp explota

No obstante, el arribo de este jugador no parece ser suficiente para tener contentos a hinchas y prensa. Es por eso que este viernes, en la previa del juego ante Brighton Albion, el técnico alemán fue consultado por si habrá más fichajes en esta ventana de invierno.

La pregunta realmente molestó al teutón que no soportó y contestó de manera contundente. “¿Cuál podría ser la razón por la que tenemos dinero como locos, pero no compramos los jugadores? ¿Eso es lo que piensas de mí? ¿Después de todos los años? Entonces, ¿por qué haces la pregunta cuando la respuesta está sobre la mesa? Realmente no entiendo eso, realmente no lo entiendo”, dijo.

Para Klopp “el mercado de fichajes no es para nosotros en este momento la solución. Tenemos, además, el problema de que en este momento cuatro de nuestros jugadores ofensivos están lesionados. Si compramos otro, entonces vuelven, afortunadamente, no mañana pero volverán: Darwin pronto, los otros un poco más tarde... vuelven y tenemos siete delanteros entonces”.

Klopp salió expulsado a los 86 minutos del partido ante Manchester City en Anfield - Foto: AP

Por lo pronto, Klopp buscará la primera victoria para Liverpool en este 2023 cuando se mida este sábado con Brighton Albion en condición de visitante. El duelo se llevará a cabo desde las 10:00 a. m. (hora colombiana).

Cabe recordar que los de Klopp necesitan una victoria para acercarse a los puestos de competencias europeas que son ocupados por equipos como Chelsea, Manchester United y Tottenham.