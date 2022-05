Klopp no cree que Liverpool haya ganado gracias a Luis Díaz, incluso lo regañó

Luis Díaz no fue titular frente al Villarreal este martes 3 de mayo en la semifinal de Champions League, pero terminó saliendo como figura al ser determinante en la remontada que instaló al Liverpool en una nueva final esta temporada. Los reds sufrían un inesperado 2-0 en el Estadio de La Cerámica y no encontraban solvencia en ataque, situación que dio pie al ingreso del colombiano en lugar de Diogo Jota.

Ese cambio provocó un efecto inmediato en fase ofensiva, pues Díaz hizo que Mané y Salah tuvieran mucho más espacio para empezar a causar daño en el arco de Gerónimo Rulli. Fabinho descontó al minuto 62 y puso nuevamente la serie de su lado, obligando a que el Villarreal saliera en busca de un gol más.

Cinco minutos después llegó el tanto del guajiro gracias a un centro de Alexander-Arnold desde la derecha. Lucho entró en diagonal al área y cabeceó contra el piso, venciendo a Rulli por debajo de sus piernas. Al minuto 74, Mané puso la puntada final para un 3-2 definitivo que les dio el esperado tiquete a la final en París.

Díaz salió como ‘jugador del partido’ y en todo el mundo coincidieron con que fue el hombre clave en la remontada del Liverpool; todo el mundo, menos Jürgen Klopp, el entrenador del conjunto inglés.

En la rueda de prensa posterior al encuentro en suelo español, el estratega alemán analizó lo sucedido en la primera parte y lo que tuvo que recomponer para evitar que la sorpresa de los dos goles locales se convirtiera en pesadilla. “Luis Díaz tuvo un gran impacto. Sin embargo, lo que no me gusta de la pregunta es que Diogo Jota sea considerado el problema: no era para nada nuestro problema, solo teníamos que mezclarlo”, dijo el alemán defendiendo una noche irreconocible del delantero portugués.

“Tuvimos 11 problemas, si quieres, en la primera mitad”, agregó.

Klopp reveló que la charla técnica en el entretiempo fue importante para marcar los errores que estaban cometiendo y cambiar el plan de cara al complemento, punto en el cual el colombiano fue determinante. “La primera mitad de repente no éramos nosotros, pero en la segunda mitad sí lo fuimos y por eso ganamos el partido”, explicó.

El segundo tanto, anotado por Díaz, les dio un poco más de tranquilidad, aunque el alemán cree que había podido marcar minutos antes si hubiera corregido su definición. “Creo que el primero lo saca con una patada de tijera, si la baja de pecho, pudo haber anotado”, consideró el entrenador.

“El caso es que no es que Luis Díaz fuera la solución, la solución era que nos moviéramos más. Estábamos realmente quietos en la línea del frente. Teníamos a Sadio a la izquierda, a Mo (como se conoce a Salah) a la derecha y Diogo en el centro, y si juegas contra un sistema orientado al hombre, está en sus manos porque les das la pelota y ellos ganan el desafío”, indicó.

El técnico reiteró que “la diferencia estuvo en hablarlo al mediotiempo” pues el equipo no se sintió cómodo en ningún momento de los 45 minutos iniciales. “Dijimos que teníamos que comenzar a hacer lo que queríamos hacer en primer lugar y no entrar en el juego de ellos porque juegan a marcar al hombre y realmente estaban sobre nosotros”, comentó.

Afortunadamente, el plan le salió como esperaba y Liverpool se instaló en su tercera final de Champions desde que Klopp está al mando. En 2018 cayeron frente al Real Madrid en Kiev, pero en 2019 obtuvieron su recompensa con el título, venciendo en el partido decisivo al Tottenham.

Ahora solo les queda esperar al rival que enfrentarán el 28 de mayo en el Stade de France de París. Manchester City por ahora lidera la serie con un 4-3 sobre el Madrid, al que visitará este miércoles en el Santiago Bernabéu.