Klopp revela lo que más le ha sorprendido de Luis Díaz en Liverpool

No cabe ninguna duda de que la adaptación es una palabra principal en el diccionario de Luis Díaz. Cuando salió de Junior a Porto la duda era si podría demostrar sus cualidades en un fútbol europeo, lo que muchas veces se les complica a los jugadores más talentosos; sin embargo, su aporte al equipo de Sergio Conceicao fue inmediato, ganándose un lugar en el once titular que hasta ahora los dragones no han podido suplir.

Teniendo en cuenta los casos de jugadores que fueron a la Premier League y no pudieron triunfar, como Falcao García y Juan Guillermo Cuadrado, algunos aficionados tenían dudas sobre su paso del Porto al Liverpool en medio de la temporada, sin posibilidad de tener una buena cantidad de entrenamientos para impregnarse de la idea de juego de su nuevo club.

Pero el propio Lucho se encargó de explicar con sus actuaciones que no siempre se necesitan varias semanas de preparación para saltar al campo y demostrar talento en la primera pelota. El guajiro solo necesitó de un par de compromisos para ganarse las ovaciones del Anfield, uno de los estadios más míticos del fútbol mundial, y marcar su primer gol, que además fue elegido como el mejor de febrero.

Es por eso que el colombiano es tema obligado en cada rueda de prensa, donde Jurgen Klopp, técnico del Liverpool, ha tenido la oportunidad de contar detalles inéditos de la alegría con la que Díaz afronta cada entrenamiento, además de elogiar su capacidad de interactuar con los compañeros dentro del campo, aún sin tener el mejor inglés.

“El impacto de Luis Díaz ha estado bien, ha sido genial, sobresaliente, todo lo que podrías desear”, destacó el entrenador alemán en la rueda de prensa previa al partido de este fin de semana por Premier frente al Brighton, otro más en la carrera por alcanzar al Manchester City.

Para Klopp es “sorprendente” la capacidad que ha mostrado el guajiro de entrar en la idea, pedir la pelota y aportar su granito de arena en un equipo que es favorito en la Champions League y todavía tiene opciones de ganar la Premier y la FA Cup. “Cuando fichas un jugador, nunca sabes qué tan rápido será su adaptación y lo vimos desde el primer momento en los entrenamientos”, añadió.

El alemán destaca que siempre existe “una diferencia entre los entrenamientos y el campo de juego, pero (Díaz) es exactamente igual a lo que vemos todos los días”. Klopp cerró diciendo que el aporte del colombiano “ha sido brillante” en este mes y poco más desde su llegada al club de Merseyside.

Era lo que esperaba

En medio de tanto elogio, Lucho Díaz fue entrevistado por los medios oficiales del Liverpool y allí confesó su alegría por vestir la camiseta de un grande de Europa, además de evaluar lo que han sido sus primeros ‘pincelazos’ en Inglaterra.

Desde un comienzo, antes de arribar a las instalaciones, Lucho tenía claro que llegaría “a un club muy competitivo”, que está “metido en todo (campeonatos)”. “Estoy muy, muy feliz de cómo comenzó y que continúe por mucho tiempo”, añadió.

A los dos días de llegar al Liverpool, y con una sola sesión de entrenamiento, el técnico Jürgen Klopp decidió ponerlo a debutar en la FA Cup, decisión que sorprendió. Eso sí, más asombro causó el desempeño del colombiano al demostrar que la adaptación en algunos casos pasa a un segundo plano. “Así es como quería que todo saliera bien”, dijo sobre su rápida adecuación a la ideas de juego del estratega alemán.

“Quería acomodarme lo más rápido posible, como decía antes, y conocer el estilo de juego y sentirme cómodo. En los entrenamientos y en el campo, creo que he logrado desarrollar un buen entendimiento con mis compañeros de equipo, y creo que eso se debe tanto a ellos como al cuerpo técnico, quienes me han ayudado en este período de adaptación”, expresó.