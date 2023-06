La alcaldesa Claudia López advirtió, desde ya, que no tiene boletas para la gran final entre Millonarios y Nacional

Nadie quiere perderse la gran final entre Millonarios y Atlético Nacional. El juego de ida cerró en tablas (0-0) y todo se definirá ante la afición embajadora el próximo sábado 24 de junio, en El Campín.

La boletería para la gran final en Bogotá está agotada y, en redes sociales, varias personalidades reconocidas publicaron una imagen que decía “No tengo boletas”. Esta dinámica tiene que ver con una práctica común que consiste en acudir a ciertas personas influyentes en aras de conseguir cortesías o intentar acceder a entradas.

Pues bien, dado que el primer partido de la final no decepcionó y tuvo varias emociones, aunque no goles, configuró una antesala perfecta de lo que se vivirá en Bogotá. Sin duda, quienes aún no tienen boletas harán de todo para poder conseguirlas y presenciar el juego definitivo en vivo y en directo.

Quien desde ya anunció que no tiene boletas para la gran final fue nada más y nada menos que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Citando el trino de la cuenta oficial de Millonarios, que informaba el final del partido de ida, la mandataria de los capitalinos anexó la popular imagen.

De esta manera, López avisó a sus seguidores y conocidos que no tiene boletas para la gran final. En ese sentido, tomó precauciones para evitar que lleguen oleadas de personas preguntándole por la posibilidad de ingresar al estadio y presenciar el juego definitivo entre Millonarios y Nacional.

Claudia López, alcaldesa de Bogotá. - Foto: Alcaldía de Bogotá

El partido de vuelta entre embajadores y verdolagas se diputará el sábado 24 de junio, a las 7:00 p. m., en el estadio El Campín. Entre las novedades más llamativas figura el regreso de Álvaro Montero y Óscar Cortés al plantel embajador, pues se encontraban concentrados con la Selección Colombia.

Adicionalmente, los azules podrán contar con Luis Carlos Ruiz, quien no viajó a Medellín por temas médicos.

No obstante, la duda apunta a cómo formará Millonarios, pues Jader Valencia, quien reemplazó a Cortés en el once inicial, demostró un nivel superlativo y destacó como uno de los mejores del partido. Por su parte, Juan Moreno hizo su tarea y mantuvo el arco en ceros.

Nacional y Millonarios no se sacaron ventaja en el juego de ida. - Foto: Prensa Millonarios

Lo que dejó el juego

Con un marco de 40 mil personas en el estadio Atanasio Girardot, las acciones entre embajadores y verdolagas tuvieron inicio con un pequeño dominio de los azules. Desde los primeros minutos, el equipo de Gamero plantó su idea de juego de elaboración, que tuvo su primera llegada por medio de Leonardo Castro.

Tras un balón entre líneas, el delantero bajó el esférico para luego sacar provecho de su velocidad ante Cristian Zapata y luego sacar un remate que fue atajado por ‘Chipi Chipi’ Castillo.

Los embajadores siguieron con la posesión del balón y tuvieron la opción más clara por medio de su hombre insignia, Daniel Cataño. Tras un robo en salida de Silva, este cedió para que el 10 rematara y estrellara el balón en el vertical derecho de la portería de Castillo.

Nacional despertó en los siguientes minutos de juego y con remates de media distancia intentó abrir el marcador. Hombres como Dorlan Pabón y Danovis Bangueron fueron los más incisivos; sin embargo, los disparos terminaron por fuera del marco de Juan Moreno.

Millonarios y Nacional se enfrentarán en una gran final. - Foto: NurPhoto via Getty Images

Para el final de la primera mitad, el marcador por poco se rompe. Tras una jugada colectiva, Dorlan aprovechó para sacar un remate potente que se coló entre las piernas de Moreno, quien tuvo que atajar en dos tiempos.

Para la segunda mitad, Nacional decidió realizar variantes en su frente de ataque para tener mayor profundidad de juego. El ingreso de Jefferson Duque tuvo frutos en los primeros minutos y le dio la primera opción clara de gol.

Lo anterior se dio por una remate de Dorlan Pabón que atajó Juan Moreno y que en el rebote no pudo capitalizar de la mejor manera, por parte de Jarlan Barrera.

No obstante, Millonarios, fiel a su idea de juego, tuvo los chances más cercanos de gol. Por medio de su circuito colectivo, el volante David Silva por poco abre el marcador con un remate desde el borde del área que rozó el travesaño.

El juego se tornó de ida y vuelta y, en esta oportunidad, Nacional fue el encargado de inquietar el marco albiazul tras una jugada de Pabón que terminó en los pies de Duque, quien finalizó con un remate desviado.

Finalmente, el local no encontró su idea de juego para poder romper el celofán. Ni las variantes, ni los referentes hicieron diferencia para conseguir el resultado que le diera ventaja para el duelo de vuelta. Por su parte, Millonarios se dedicó a proteger el empate que le da cierto alivio para el choque que se llevará a cabo el próximo sábado, en el estadio El Campín.