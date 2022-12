La asombrosa historia del técnico del Mundial Qatar 2022 que estuvo en coma y su perro lo salvó de morir

Este viernes la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 llega a su fin con cuatro partidos, mismos que definirán los últimos clasificados a octavos de final y sus cruces.

El turno es para las selecciones de los grupos G y H, en los que Brasil y Portugal ya están clasificados y por eso en cada zona tan solo queda un cupo para la próxima instancia.

Entre las selecciones que buscan su pase a instancias finales está Camerún, seleccionado africano que no tiene una tarea nada sencilla, porque se enfrenta a Brasil. Los leones indomables esperan mediarse a un combinado totalmente alterno, porque la canarinha ya tiene asegurado su boleto a octavos, razón por la que el técnico Tite usaría un once inicial con jugadores que no han tenido acción.

En la otra esquina, realmente al lado del estratega brasileño, estará Rigobert Song. Este entrenador camerunés, de 46 años de edad, afronta su quinta Copa del Mundo, la primera en condición de técnico, y espera lograr la hazaña de derrotar a la pentacampeona para instalarse en la próxima fase del certamen mundialista.

Aunque su nombre ya está en los registros del fútbol de Camerún, como jugador y como entrenador al clasificar a su país a su noveno Mundial, la historia pudo ser diferente porque hace seis años estuvo al borde de la muerte.

En 2016, cuando llevaba seis años de haberse retirado y empezaba su carrera como técnico, Song jugó uno de los partidos más importantes de su vida, misma que estuvo en riesgo de perder.

Por fortuna para él, contó con el mejor asistente. Se trata de su perro, el que estuvo en el momento indicado para ayudar a salvarle la vida.

“Estaba viendo la tele, pero me notaba muy cansado. Dejé la puerta abierta porque esperaba visita. Si hubiera estado cerrada, se acabó porque mi familia estaba en París. Mi perro debió sentir algo y empezó a ladrar”, contó en entrevista con L’Équipe.

En ese preciso momento “llegó la persona que estaba esperando” y lo vio “tirado en el suelo”. Además de la reacción de su mascota, tuvo “la suerte” de que cayó “de lado y tenía la lengua fuera”.

“No podía hablar y mi presión arterial estaba en 25. De pronto, todo explotó en mi cabeza. Me empezó a salir sangre por la nariz, pero, si hubiera estado boca arriba, la hemorragia me podría haber invadido el cerebro y estaríamos hablando de otra cosa”.

En un hospital de Yaundé, capital de Camerún, los médicos informaron que se trató de un aneurisma cerebral, el cual le provocó un derrame cerebral. A raíz de esto, Rigobert Song duró un mes en coma y cuando regresó de este fue cuando se enteró “de lo que realmente había sucedido”.

“Cuando desperté pesaba 60 kilos y no podía hacer nada solo. Es más, al principio no podía ni hablar. Me entubaron porque forzaba la garganta pero no se entendía nada”, contó.

Para seguir con su recuperación, el presidente de Camerún, Paul Biya, quien está en el poder desde noviembre de 1982, decidió enviarlo a Francia para que tuviera una excelente rehabilitación: “El presidente le dijo a mi familia que se encargaría de todo y me trasladó en avión hasta París”.

“Fue como un sueño. Me reencontré con mis antepasados. Mi padre murió cuando yo tenía 9 años, pero le reconocí. Me dijo: ‘¿Qué haces aquí? Debes volver’”, recordó sobre lo que vio cuando estuvo en coma.

Ahora, así como superó esa prueba, Rigobert Song espera salir victorioso en el duelo ante Brasil para clasificar a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. Para conseguir ese objetivo, también necesita que Suiza no gane y sacar una buena diferencia de gol ante los suramericanos.

