Periodista qatarí se burla de Alemania y festeja que se vaya de su país; no la quiere cerca

El Mundial de Qatar 2022, que se disputará hasta el próximo 18 de diciembre, vivió este jueves 1 de diciembre su segundo batacazo después de que la selección de Alemania quedó eliminada por segundo torneo consecutivo, profundizando su crisis deportiva.

Igualmente, el delantero Kai Havertz salvó a Alemania de su peor actuación en una cita orbital al guiar la remontada sobre Costa Rica (4-2) este jueves 1 de diciembre en el Estadio Al Khor. Sin embargo, este triunfo no sirvió para nada y los teutones no alcanzaron nuevamente la segunda ronda.

“Trabajar con este equipo me motiva. Pero después de este partido, no es el momento de hablar de lo que viene. Disfruto, tenemos un buen equipo y buenos jugadores que están llegando. Eso (la continuidad en el puesto) no dependerá de mí. Creo que para el futuro del fútbol alemán necesitamos hacer las cosas diferentes en los entrenamientos”, señaló Hansi Flick, entrenador del conjunto germano.

Tras su eliminación, las redes sociales no perdonaron a los dirigidos por Flick y fueron víctimas de varios divertidos memes. Asimismo, el periodista catarí Mohamed Al-Kaabi se burló de los bávaros.

El comunicador, de igual manera, recordó la protesta que hicieron los alemanes en el primer partido de la Copa del Mundo, donde dejaron ver su desacuerdo con la prohibición de usar el brazalete ‘One Love’.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, el hombre aprovechó el momento para echarles en cara a los jugadores bávaros la derrota contra los japoneses en la fecha 1. Además, se mostró feliz de que los teutones abandonen su país.

“No dejen atrás sus banderas. Japón azotó dos veces a Alemania”, fue el mensaje que escribió el periodista para burlarse del conjunto alemán, que terminó en el tercer lugar del grupo E.

Don’t leave your flags behind 🫢🤣 pic.twitter.com/XxabtHka4k — محمد الكعبي (@Qatari) December 1, 2022

Cabe mencionar que el comunicador qatarí también se burló de los jugadores germanos luego de la caída ante Japón y señaló que no estaba de acuerdo con que protestarán en contra de su país.

“Vendrás a nosotros. Respetarás nuestra religión. Nuestra cultura. Nuestras costumbres. Nuestras leyes. Aparte de eso, ¡pon tu mano donde quieras! Esto es lo que pasa cuando no te enfocas en el fútbol. Japón azota y no le importa”, preció en aquel momento.

Todo comenzó cuando los futbolistas de Alemania hicieron una simbólica protesta en el debut de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. Los once inicialistas posaron para la foto oficial con su mano sobre la boca tras los actos protocolarios.

Los germanos fueron uno de los países que se mostraron en contra de tener a Qatar como sede, producto de las denuncias de discriminación y violación de Derechos Humanos que ha recibido en los últimos años.

Incluso, formaba parte de las selecciones que pretendían usar el brazalete ‘One Love’, iniciativa que fue restringida por la Fifa.

“No se trataba de hacer una declaración política: los Derechos Humanos no son negociables. Eso debería darse por sentado, pero todavía no es el caso. Por eso este mensaje es tan importante para nosotros. Mantenemos nuestra posición. Queríamos usar nuestro brazalete de capitán para defender los valores que tenemos en la selección de Alemania: diversidad y respeto mutuo. Junto con otras naciones, queríamos que nuestra voz se escuchara”, Nancy Faeser, ministra del Interior de la nación bávara.