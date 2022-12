Luis Enrique, cerca de un “infarto” en los minutos que España estuvo eliminada de Qatar 2022

Japón se llevó el liderazgo del Grupo E y dejó a España como segunda (2-1) tras voltear el marcador después de que la Roja entrara “en modo colapso”, afirmó el seleccionador español, Luis Enrique, tras el partido en rueda de prensa.

“En el descanso hemos hablado que van a venir a atacar, que no tienen nada que perder y no hemos sabido gestionarlo, hemos entrado en modo colapso, y si tienen que meternos dos goles más, lo habrían hecho. No tengo nada que celebrar”, dijo un serio Luis Enrique.

“Esto es un Mundial y cuando un equipo como Japón ya no tiene nada que perder, pues decide arriesgar al máximo y nos han pasado como si fueran aviones”, había asegurado poco antes a la televisión pública española.

Los jugadores de la selección española y su entrenador, Luis Enrique (derecha), saludan a los aficionados tras su victoria en el juego del Grupo E del Mundial frente a Costa Rica, en el estadio Al Thumama, en Doha, Qatar, el 23 de noviembre de 2022. - Foto: AP

“No estoy nada contento, nos hemos clasificado, pero yo quería clasificarme ganando y como primero de grupo. En cinco minutos nos han marcado y en diez minutos nos ha desarbolado por completo”, añadió Luis Enrique a los medios en rueda de prensa.

El seleccionador español consideró que cuando el partido entra en una fase como la que entraron los jugadores españoles “intentas que se centre el partido en otra cosa, parar el partido de alguna manera, pero esto del fútbol es inexplicable”.

“Ahora explica que has dominado durante 80 minutos y que has perdido 2-1″, añadió.

“La situación se ha controlado una vez que Japón ha decidido recuperar su posición en el campo y cerrarse atrás”, apuntó Lucho, afirmando que “hemos intentado generar cuando Japón se ha encerrado atrás, pero cerrando de esa manera no hay selección que pueda”.

Con esta derrota, las cuentas de España cambian, pues antes del choque contra los nipones era líder de la llave E. “Pasa Japón como primera de grupo. Merecido porque ha ganado a Alemania y a España”, subrayó el técnico asturiano.

Luis Enrique aseguró que no supo durante el encuentro que durante unos minutos estuvieron eliminados (cuando Costa Rica ganaba por 2-1). “Yo no sabía, no me he enterado en ningún momento: porque mi discurso es sincero, yo no he venido a especular, no estoy contento hoy porque me ha ganado Japón”, dijo. “Yo quiero que mi equipo dé su mejor versión y gane todos los partidos, ¿hemos estado eliminados?, pues imagínate, me habría dado un infarto”, terminó.

Preguntado por el segundo gol, sobre si la pelota había salido o no, el seleccionador español afirmó que “he visto una foto que debe estar trucada o manipulada, no puede ser que esa foto sea verdad. No tengo nada que decir. Menos mal que el equipo entra en modo colapso una vez cada cuatro años, sino el nene no aguanta”.

Por su parte, Álvaro Morata destacó que la derrota se dio apenas en el inicio de la segunda parte y de manera atípica. “Es fútbol. Han sido cinco minutos que nos han metido dos goles. Lo veremos en video. Es difícil. No hay que darle más vueltas, lo importante es que estamos en octavos. Marruecos es un rival muy duro, pero nosotros vamos a ir a darlo todo, sabemos que ya no podemos tropezar porque te vas para casa”, recalcó el ariete del Atlético de Madrid.

Cruces definidos de octavos de final

Sábado 3 de diciembre

Países Bajos vs. Estados Unidos | 10:00 a. m. (hora de Colombia), estadio Khalifa.

Argentina vs. Australia | 2:00 p. m. (hora de Colombia), estadio Ahmad Bin Ali.

Domingo 4 de diciembre

Francia vs. Polonia | 10:00 a. m. (hora de Colombia), estadio Al-Thumama.

Inglaterra vs. Senegal | 2:00 p. m. (hora de Colombia), estadio Al-Bayt.

Lunes 5 de diciembre

Japón vs. Croacia | 10:00 a. m. (hora de Colombia), estadio Al-Janoub.

Martes 6 de diciembre