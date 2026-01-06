La curiosa forma en la que Lorenzo define a la Uzbekistán de Cannavaro, rival en el Mundial: “Hay que trabajarlos”

Sigue muy atento a cualquier detalle. El técnico Néstor Lorenzo ya siente lo que será su debut como entrenador en el Mundial 2026. Un camino largo y complicado hasta conseguir la clasificación, incluso su cargo en algún momento estuvo en duda. En la recta final de las Eliminatorias Conmebol, logró meterse en la Copa Mundo solamente detrás de Ecuador y Argentina.

Eso ya quedó atrás y ahora tendrá el Mundial 2026 para ratificar su gran proceso en la Selección Colombia, que además muestra una final en la Copa América de 2024. Mucho por hacer, varios jugadores están en carrera por meterse a la lista definitiva, que estará liderada por James Rodríguez y Luis Díaz.

Además que Lorenzo ya analiza los viajes de la Selección Colombia, la instalación en Ciudad de México, Guadalajara y Miami, el itinerario, las sesiones de entrenamiento, las rotaciones, las titulares y el estudio previo de cada uno de los rivales, siendo la Selección Portugal la que más inquieta al entrenador argentino, con Cristiano Ronaldo a bordo.

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia y noveno mejor entre sus colegas, según la IFFHS. Foto: Getty Images

En entrevista con La Nación, uno de los medios con más influencia en Argentina, Néstor Lorenzo hizo un recorrido por su etapa como jugador de la Selección Argentina, habló de aquella final perdida contra Alemania en Italia 90 y recordó a Carlos Bilardo, Diego Maradona y dejó más que claro que Messi es el mejor de la historia.

Lo que dijo Néstor Lorenzo de la Selección Uzbekistán y Portugal

En ese mismo diálogo, Néstor Lorenzo se refirió a la Selección Uzbekistán, que será rival de Colombia el próximo 17 de junio a las 9:00 pm en el estadio Banorte de la Ciudad de México, en el primer partido de los colombianos en el Mundial 2026.

Fabio Cannavaro, entrenador de Uzbekistan, en el sorteo del Mundial 2026. Foto: FIFA via Getty Images

“Portugal es uno de los mejores del mundo, estará lindo competir con ellos. Sí, creo que hubiese firmado un grupo así. Portugal es parecido a nosotros en cuanto al juego, con grandísimas figuras en los mejores equipos de Europa, y siempre es bueno medirse ante equipos así”, dijo Lorenzo sobre Portugal.

Uzbekistán pudo clasificar al Mundial y dar el golpe en las Eliminatorias Asiáticas con el mítico Fabio Cannavaro como director técnico. El exjugador italiano encontró la clave para llevar a este equipo de Asia Central y sin salida al mar a su primera Copa Mundo en la historia. El DT dice que este equipo es una completa incógnita y que toca estudiarlos un poco más.

“Nunca estuve de acuerdo con elegir o descartar equipos porque el Mundial siempre da sorpresas. Uzbekistán es una incógnita y no vamos a confiarnos ante los otros rivales, hay que trabajarlos. Vamos a hacer lo posible para resolverlos“, dijo Lorenzo sobre Uzbekistán.

También le dedicó unas palabras a los rivales del repechaje: “Con Jamaica jugamos varias veces, es muy físico y para tenerle cuidado si se clasifica, y a Congo y Nueva Caledonia no los conozco demasiado”.