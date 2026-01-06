Deportes

La curiosa forma en la que Lorenzo define a la Uzbekistán de Cannavaro, rival en el Mundial: “Hay que trabajarlos”

Néstor Lorenzo sorprendió al momento de hablar de la Selección Uzbekistán, una gran novedad en el Mundial 2026 y que está en el Grupo K con la Selección Colombia.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

7 de enero de 2026, 2:48 a. m.
Fabio Cannavaro y Néstor Lorenzo.
Fabio Cannavaro y Néstor Lorenzo. Foto: Getty Images

Sigue muy atento a cualquier detalle. El técnico Néstor Lorenzo ya siente lo que será su debut como entrenador en el Mundial 2026. Un camino largo y complicado hasta conseguir la clasificación, incluso su cargo en algún momento estuvo en duda. En la recta final de las Eliminatorias Conmebol, logró meterse en la Copa Mundo solamente detrás de Ecuador y Argentina.

Eso ya quedó atrás y ahora tendrá el Mundial 2026 para ratificar su gran proceso en la Selección Colombia, que además muestra una final en la Copa América de 2024. Mucho por hacer, varios jugadores están en carrera por meterse a la lista definitiva, que estará liderada por James Rodríguez y Luis Díaz.

Además que Lorenzo ya analiza los viajes de la Selección Colombia, la instalación en Ciudad de México, Guadalajara y Miami, el itinerario, las sesiones de entrenamiento, las rotaciones, las titulares y el estudio previo de cada uno de los rivales, siendo la Selección Portugal la que más inquieta al entrenador argentino, con Cristiano Ronaldo a bordo.

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia y noveno mejor entre sus colegas, según la IFFHS.
Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia y noveno mejor entre sus colegas, según la IFFHS. Foto: Getty Images

En entrevista con La Nación, uno de los medios con más influencia en Argentina, Néstor Lorenzo hizo un recorrido por su etapa como jugador de la Selección Argentina, habló de aquella final perdida contra Alemania en Italia 90 y recordó a Carlos Bilardo, Diego Maradona y dejó más que claro que Messi es el mejor de la historia.

Deportes

América de Cali confirmó el fichaje brasileño que venía sonando: se arma para Copa Sudamericana

Deportes

La publicación del hijo de Gustavo Serpa que aumenta el deseo de Millonarios con Falcao: ‘The Last Dance’

Deportes

Técnico de Wolverhampton deja todo claro sobre Jhon Arias y retumba en Selección Colombia

Deportes

Hansi Flick le habla claro a los hinchas de Barcelona por el mercado de invierno: esto pasará con los fichajes

Deportes

Interna de Junior habla sobre la incierta negociación con Luis Fernando Muriel y da su veredicto

Deportes

Renuncia primer comisionado de NASCAR: esta fue la denuncia de Michael Jordan que habrían sacado a Steve Phelps

Deportes

El posteo de Boca Juniors que le eriza la piel a Millonarios y avisa un homenaje: “Indeleble”

Deportes

Néstor Lorenzo revela las dos cosas en las que Portugal se parece a Colombia: “Estará lindo”

Deportes

Néstor Lorenzo contó intimidad del camerino de la Selección Colombia: malos resultados sacaron su mano dura

Deportes

Espaldarazo internacional a Néstor Lorenzo para el Mundial 2026: lo premian en destacado ranking

Lo que dijo Néstor Lorenzo de la Selección Uzbekistán y Portugal

En ese mismo diálogo, Néstor Lorenzo se refirió a la Selección Uzbekistán, que será rival de Colombia el próximo 17 de junio a las 9:00 pm en el estadio Banorte de la Ciudad de México, en el primer partido de los colombianos en el Mundial 2026.

Fabio Cannavaro, entrenador de Uzbekistan, en el sorteo del Mundial 2026.
Fabio Cannavaro, entrenador de Uzbekistan, en el sorteo del Mundial 2026. Foto: FIFA via Getty Images

“Portugal es uno de los mejores del mundo, estará lindo competir con ellos. Sí, creo que hubiese firmado un grupo así. Portugal es parecido a nosotros en cuanto al juego, con grandísimas figuras en los mejores equipos de Europa, y siempre es bueno medirse ante equipos así”, dijo Lorenzo sobre Portugal.

Uzbekistán pudo clasificar al Mundial y dar el golpe en las Eliminatorias Asiáticas con el mítico Fabio Cannavaro como director técnico. El exjugador italiano encontró la clave para llevar a este equipo de Asia Central y sin salida al mar a su primera Copa Mundo en la historia. El DT dice que este equipo es una completa incógnita y que toca estudiarlos un poco más.

“Nunca estuve de acuerdo con elegir o descartar equipos porque el Mundial siempre da sorpresas. Uzbekistán es una incógnita y no vamos a confiarnos ante los otros rivales, hay que trabajarlos. Vamos a hacer lo posible para resolverlos“, dijo Lorenzo sobre Uzbekistán.

También le dedicó unas palabras a los rivales del repechaje: “Con Jamaica jugamos varias veces, es muy físico y para tenerle cuidado si se clasifica, y a Congo y Nueva Caledonia no los conozco demasiado”.

Más de Deportes

América de Cali confirma más refuerzos para 2026.

América de Cali confirmó el fichaje brasileño que venía sonando: se arma para Copa Sudamericana

Falcao García en un saludo con Gustavo Serpa en Millonarios

La publicación del hijo de Gustavo Serpa que aumenta el deseo de Millonarios con Falcao: ‘The Last Dance’

Robert Edwards junto al colombiano Jhon Arias en Wolverhampton.

Técnico de Wolverhampton deja todo claro sobre Jhon Arias y retumba en Selección Colombia

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, se refiere a los posibles fichajes.

Hansi Flick le habla claro a los hinchas de Barcelona por el mercado de invierno: esto pasará con los fichajes

Fabio Cannavaro y Néstor Lorenzo.

La curiosa forma en la que Lorenzo define a la Uzbekistán de Cannavaro, rival en el Mundial: “Hay que trabajarlos”

Desde Junior hablaron sobre la posible llegada de Luis Fernando Muriel.

Interna de Junior habla sobre la incierta negociación con Luis Fernando Muriel y da su veredicto

Steve Phels renuncia luego del juicio por chats con Michale Jordan

Renuncia primer comisionado de NASCAR: esta fue la denuncia de Michael Jordan que habrían sacado a Steve Phelps

"Todo se cura con amor": frase de Miguel Ángel Russo cuando dirigió a Millonarios en 2017.

El posteo de Boca Juniors que le eriza la piel a Millonarios y avisa un homenaje: “Indeleble”

Arsenal vs. Liverpool por Premier League.

¿Qué canal pasa Arsenal vs. Liverpool en Premier League? Partidazo por la parte alta de la tabla

Milton Casco y Enzo Pérez.

La reacción de los hinchas de Atlético Nacional al fichaje de Milton Casco: lo presentaron con video

Noticias Destacadas