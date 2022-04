¿La depresión causó el retiro de Cristian Bonilla? El exarquero responde a Jhonny Ramírez

El retiro de Cristian Bonilla del fútbol ha sorprendido al gremio de este deporte en Colombia. Solo 28 años y un palmarés que incluye 9 títulos nacionales, 4 internacionales y el premio individual al mejor de su posición en 2013 durante el torneo Esperanzas de Toulon con la Selección Colombia, dejaban ver un gran futuro por recorrer.

Sin embargo, el joven nacido en Manizales un día se levantó y dijo “ya está bueno”, así se lo contó a SEMANA TV.

Las incógnitas y preguntas empezaron a surgir. Uno de los que más cuestionamientos hizo fue Jhonny Ramírez, exjugador de Millonarios, campeón con el embajador en 2012. “Hace poco Guillermo Celis hablaba de depresión, hoy es Cristian Bonilla quien anuncia su retiro con 28 años. ¿Algún dirigente de Dimayor, Federación Colombiana o Acolfutpro se preguntan por la parte social y humana de estos deportistas? Esto tiene un trasfondo psicológico y emocional”, redactó en su Twitter oficial.

Hace poco @GuillermoCelis hablaba de depresión,hoy es @cristianboni1 quien anuncia su retiro con 28 años,algún dirigente de @Dimayor @FCFSeleccionCol @acolfutpro o Club se preguntan por la parte social y humana de estos deportistas,esto tiene un trasfondo psicológico y emocional. — Jhonny Ramirez (@jhonnyramirez30) April 4, 2022

Tras el planteamiento expuesto por Ramírez, SEMANA habló con Cristian Bonilla e indagó sobre su salud mental y emocional.

SEMANA: ¿Esta decisión tan sorpresiva por qué la toma, qué pasó?

Cristian Bonilla (C. B.): “Ya era algo que venía pensando, no era fácil. Termino pensando en mí, los sueños que tengo como persona y eso tiene más peso. Ya no se sentía lo mismo, el mismo amor y la pasión y tenía que ponerme al frente de mi empresa en Miami. Ya no soñaba igual y por eso me tocaba ser honesto conmigo, la profesión y la gente que está a tu lado. Yo venía haciendo carrera en otra cosa para este momento”.

SEMANA: ¿Cómo se le pierde a uno la pasión a los 28 años? O, mejor, ¿qué pasa en el gremio del fútbol que hasta James Rodríguez dice que se quiere retirar rápido?

C. B.: “Eso solo lo va a entender el que ha jugado por un período largo. El fútbol te da muchas cosas, pero te quita otras en tiempo, familia y uno empieza a pensar en las cosas que ha dejado de vivir. Yo pienso en mis 28 años emprender negocios, hacer otras cosas, tengo el tiempo y el deseo de hacerlo. Puse en una balanza lo que pesa más, mis sueños como persona o los de jugar al fútbol y antes que futbolista fui persona. Tampoco quería estar viajando de una ciudad a otra por fútbol. Me gusta estar en un lugar fijo y con estabilidad”.

SEMANA: ¿Se perdió la ambición, las ganas de ganar?

C. B.: “Yo siempre he sido un ganador en el fútbol y en mi vida. Al contrario, tomé una decisión que muchos dicen es apresurada y otros no. Pero para otros es de personalidad, salir de mi zona de confort que es el fútbol y experimentar, eso es ambicioso. Son cosas que pasan y solo lo entienden lo que hemos jugado”.

SEMANA: ¿Lo saturó lo que hay detrás del balón, los negocios, empresarios, las roscas de las que se hablan?

C. B.: “Me cansaban cosas y no estuve muy de acuerdo en ciertos manejos de las situaciones y eso pesó, aunque no del todo. No estaba de acuerdo en muchas cosas. Mis razones son mis negocios, no sentir la misma pasión y por estas cosas que no estuve muy de acuerdo y no estuve muy dispuesto a tolerar”.

SEMANA: ¿Cómo cuáles?

C. B.: “Que tu felicidad dependa de la decisión de un técnico o presidente si juegas o no. Esto no es solo patear un balón. Llega octubre y noviembre y piensas en tu contrato, renovar o no. Caerle mal a un directivo o equis persona influyente de un equipo y así les parezcas superbuén buen arquero no te llevan por otros motivos. Eso termina tocando parte de tu felicidad”.

SEMANA. Jhonny Ramírez pidió pensar en la parte social y humana de los deportistas. ¿Lo suyo tiene que ver con la salud mental, emocional o de situaciones de depresión que lo hayan hecho tomar esta decisión?

C. B. “Gracias a Dios no, tuve momentos difíciles. No toqué la depresión, un par de compañeros sí lo han hecho. Pero lo que dice Jhonny Ramírez es cierto y apoyaría un poco ese cuestionamiento. Lo mío sorprende por mi edad. Lo quiero, lo deseo y nadie me obligó. A muchos de mis colegas les da miedo porque seguro dependen del fútbol o nos apegamos mucho a este deporte”.

SEMANA: ¿Cuál fue el mejor técnico que lo dirigió?

C. B.: “Juan Carlos Osorio”.

SEMANA: ¿El mejor compañero que tuvo?

C. B.: “Juan David Cabezas, Alexis Henríquez, Sebastián Pérez y Andrés Marmolejo”.

SEMANA: ¿Qué sueño le faltó por cumplir en el fútbol?

C. B.: “Jugar un Mundial de mayores”.

SEMANA: ¿Su máximo logro y felicidad en el fútbol?

C. B.: “Ponerme la camiseta número 1 de Nacional”.

SEMANA: ¿Qué mensaje les envía a los que lo siguieron y criticaron?

C. B: “A los que me apoyaban y no, mil gracias. Fueron 13 años de una carrera muy linda, más momentos de éxito que los difíciles. Decirles que siempre di mi 100 % por el mismo amor que le tengo al fútbol. Sé que ya no estoy para darla toda. A todo el periodismo, gente de este gremio, Dios les pague. Esta vida es muy corta y si no sienten lo mismo, piénsenlo. Yo cumplí el sueño del 90 % de los niños”.