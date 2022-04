Con 28 años de edad, Cristian Bonilla se retira del fútbol profesional, ¿por qué?

El sueño de muchas personas es lograr ser fútbol profesional y cumplir con una carrera extensa, ojalá llena de títulos. Pero a veces la vida va cambiando y las prioridades se transforman en otras, como le sucedió a Cristian Bonilla tras varios años cumpliendo su deseo de niño.

Con tan solo 16 años debutó como profesional defendiendo el arco del Boyacá Chicó en febrero de 2010. Y así como jugó su primer partido a una edad algo prematura, de igual manera le puso fin a su carrera deportiva.

Este domingo el entorno del fútbol profesional colombiano recibió la sorpresiva noticia sobre el retiro de Bonilla, quien este año estaba en la plantilla del San Antonio de la USL Championship en Estados Unidos. En conversación con Carrusel Caracol, el mismo guardameta dio sus razones para colgar los guantes de fútbol.

“Es una decisión muy pensada, la venía pensando meses atrás. Tengo que ponerme al frente de mis negocios acá en Miami que es de propiedad raíz y ya no sentía la misma pasión que alguna vez sentí, esas ganas de soñar con el fútbol y tengo que ser honesto conmigo mismo y la profesión que tanto me dio”, expresó.

Con solo 28 años de edad decide dejar atrás su faceta de futbolista profesional para seguir con otros planes, algo que define como su “segundo tiempo en la vida”. “Un día me desperté y sentí que era suficiente, jugar mi segundo tiempo en la vida”, explicó, entendiendo que las personas hablaran de él por tomar esa decisión.

“Podrán decir que soy muy joven o muy viejo, pero estoy tranquilo”, dijo.

Esa determinación a la hora de decirle adiós al fútbol llama la atención porque “estaba contento en San Antonio”, sumando ya tres compromisos. Aunque no perdió “la motivación de entrenar”, consideró que “necesitaba estar al frente de la empresa y no podía estar en las dos cosas” al mismo tiempo. “Hay que tomar este tipo de decisiones, ya no soñaba como soñaba a los 18 años. Primero uno es un ser humano, antes que futbolista, solo que cuesta tomar esa decisión. Me retiré en óptimas condiciones, terminé jugando”, añadió.

Para Bonilla, “el fútbol estuvo chévere”, pero “no sentía motivación” a la hora de jugar. Pese a que no pensó en el retiro previamente, se dio cuenta de que quería algo diferente para su vida y no tuvo miedo al hacerlo.

“No había pensado en hacerlo algún día, solo me desperté y dije ‘ya es el momento’. Es tu decisión, a muchos les da temor hacerlo, pero hay que ser honesto”.

Durante 12 años de carrera, el arquero manizaleño vistió los colores de Boyacá Chicó, Atlético Nacional, La Equidad y Millonarios a nivel local, mientras que internacionalmente estuvo en Al-Fayha de Arabia Saudita y recientemente en San Antonio de Estados Unidos. Además, hizo parte de las divisiones menores del Once Caldas y hasta estuvo a prueba en el Manchester City antes de debutar como profesional en Colombia.

Hoy todos somos #FCFMayores. Desde las 6:30 pm nuestros jugadores buscarán dejar huella ante Chile #CaminoRusia2018 pic.twitter.com/KWAe5niwhu — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 12, 2015

Otro detalle a destacar es que estuvo en las divisiones menores de la Selección Colombia, siendo campeón del Torneo Esperanzas de Toulon de 2011 y el Sudamericano Sub-20 de 2013. También tuvo la oportunidad de representar al país en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

En cuanto a su paso por la Selección Colombia de Mayores, aunque no debutó, sí hizo parte de las plantillas que disputaron la Copa América Chile 2015 y la Copa América Centenario de 2016 en Estados Unidos.

“No tuve ningún escándalo, fue intachable a nivel disciplinario. Antes que nada, fui y sigo siendo persona. En lo deportivo logré muchos sueños, logré jugar en Nacional, levanté muchos títulos. Soy de los pocos jugadores que hizo todo el proceso de Selección Colombia. Lo único que me faltó fue jugar un mundial de mayores. Estoy agradecido con Dios que me dio la oportunidad de cumplir el sueño”, resaltó.