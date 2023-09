La eliminatoria sudamericana tendría su primer técnico ‘descabezado’ por malos resultados; aseguran que es “insostenible”

Los malos resultados acompañaron a selecciones como Chile, Perú, Paraguay y Bolivia, las cuales no pudieron conseguir una victoria en sus dos primeros juegos.

Ahora, si bien unas no pudieron por los rivales de alto calibre que tuvieron al frente como fue el caso de Bolivia, en esta oportunidad , la lluvia de críticas cayó para Paraguay, equipo que no pudo conseguir tres puntos ante selecciones de menor envergadura como Venezuela y Perú.

Venezuela vs. Paraguay fecha 2 de las Eliminatorias | Foto: Foto tomadas del perfil de X @Albirroja

En Paraguay analizan la salida de Schelotto

Y es que los datos no han acompañado a este técnico pues además de la suma de puntos, los guaraníes no han podido marcar. Un solo tanto se ha conseguido en once presentaciones.