La final de Copa América tendrá ley ‘anti-Dibu’: qué es y cómo beneficiaría a Colombia

Dibu habló de unos posibles penales

“Puedes estudiar mucho, pero no todos los penales son iguales. He agarrado penales que eran totalmente lo opuesto a lo que había estudiado. A veces no te acuerdas, juegas 120 minutos y no tienes tiempo de recordar. Me concentro primero en los 90 minutos”, puntualizó el arquero de la albiceleste.