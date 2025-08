La joya de Atlético Nacional por la que “muchos clubes preguntan”: voz oficial lo destapó

Luego, añadió: “Sin dar nombres propios para no dañar a los chicos. Lo de Marino lo digo porque todo el mundo lo sabe, pero hay otros chicos, por lo menos cuatro jugadores en este mercado, que fueron tentados para irse al exterior y nosotros logramos hacer que se queden. La idea es que se queden todos los de la plantilla”.

Más sobre el mercado de Atlético Nacional

Fermani reconoció: “Estamos muy conformes con el mercado hecho (...) en este momento no creo (que llegue un jugador en ventanas libres), pero bueno, son jugadores libres, algo puede aparecer, pero nosotros no es que estemos buscando ni tratando de convencer a nadie porque no está dentro de lo que nosotros tenemos contemplado. Hemos logrado que muchos jugadores quieran llegar a Nacional”.