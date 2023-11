La Selección Colombia alcanza impresionante récord que solo tienen tres países más en el mundo

“Prolongó su invicto como D.T. de la Selección Colombia, y su equipo es el único que no cayó en las Eliminatorias Sudamericanas”, indicó la Conmebol finalizado el partido de Colombia vs. Brasil en el que los cafeteros ganaron 2 a 1 con anotaciones de Luis Díaz.

Néstor Lorenzo prolongó su invicto como DT de @FCFSeleccionCol y su equipo es el único que no cayó en las #EliminatoriasSudamericanas 👏🇨🇴 Sus números contando todas las competencias 👇 #CreeEnGrande pic.twitter.com/jDH7MBGmTv

“Paraguay viene detrás de nosotros, necesita los tres puntos. Nosotros no nos escondemos, sabemos que tenemos que ir a proponer también condiciones, tenemos un equipo para hacerlo, al profe no le da miedo jugar, no le da miedo ser valiente”, resaltó Kevin Castaño antes de viajar a enfrentar la fecha 6.