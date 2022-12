Lali Espósito, actriz argentina, recibe un mensaje de su acosador: “La estoy pasando muy mal”

Uno de los hechos que ha causado mayor repudio tras el mundial de Qatar 2022 fue el que involucró a la actriz y cantante Lali Espósito en la final entre su país, Argentina vs. Francia.

La artista estaba en una de las tribunas del estadio Lusail, con capacidad para 88,966 espectadores, y en medio de los penales, un hombre la acosó sexualmente.

En el momento más importante del mundial, un hombre no dudó en acercarse a la actriz argentina Lali Espósito y apoyarse desde atrás por ella. Esta es una realidad que viven cientos, miles, millones de mujeres. Ya sea en el bus, en la cancha, en las calles pic.twitter.com/j6wsFSTjz4 — Liv (@livmediapy) December 19, 2022

De inmediato el audiovisual se rivalizó y la solidaridad con la cantante de 31 años, que además entonó el himno de su país en la Copa del Mundo, ha sido la constante en redes sociales.

A su llegada a Buenos Aires, Espósito fue entrevistada por un periodista que le preguntó por el hecho. Ella pidió no solo hablar de lo sucedido con ella, sino también hacer de conocimiento público a las mujeres que día a día sufren algo similar.

“Mirá, mis amigas se suben al bondi para ir a laburar y lamentablemente también les pasa. Acá lo que sucede es que yo soy conocida, entonces llama la atención el hecho. Repudiemos todo lo que vemos todos los días, no solo lo que le hacen a una Lali Espósito en un video viral”, reflexionó.

Sin embargo, después de haber cantado el himno de su nación el día más importante del fútbol argentino en los último años, Lali no quiso especificar mucho más.

“No le quiero dar entidad a este episodio. Fue tan groso lo que viví y lo que me paso con la convocatoria para cantar el himno que no quiero empañar esta situación hablando de eso”.

Mientras tanto, el periodista Ángel De Brito también confesó que se contactaron con el joven que aparece involucrado el episodio.

“La estoy pasando re mal. Se está diciendo cualquiera mal. Yo estoy con mi amigo. Él me empujó y casi me caigo”, dijo el acusado.

El comunicador también aseguró que el joven se comunicó con Lali.

“Hola Lali, soy la persona que estaba en la cancha atrás tuyo en la final del Mundial. Estoy viendo los vídeos y comentarios que salieron en las redes y los medios. Es falso lo que se está diciendo. Yo estaba con mis amigos viendo los penales, perdí el equilibrio y, para evitar caer sobre vos, me sostuve en tu cintura un segundo. Estuve en Qatar desde los primeros partidos y lo único que quería era ver a Argentina campeón. Jamás haría algo como lo que me están acusando. Lo estoy pasando muy mal por todas las cosas que dicen sobre mí. Hay un tipo en las redes que se llama Mariano Díaz que dice ser él la persona que estaba atrás tuyo y que te tocó a propósito-. Incluso, se enorgullece de haberlo hecho. No conozco a esa persona, no sé por qué dice semejante barbaridad, y ni siquiera sé si ese es su verdadero nombre. Te repito que la persona del video soy yo y jamás tuve ninguna mala intención”, dice sobre el mensaje.

A la actriz y cantante le preguntaron por esa supuesta comunicación del joven.

“La verdad, le creo. Vi el video y no sentí que fuera intencional”, concluyó.