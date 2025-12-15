Las palabras de Lucas González que ilusionan a Tolima y aprietan a Junior: Alfredo Arias también habló

Este martes, 16 de diciembre de 2025, se acaba la Liga BetPlay 2025-ll. Deportes Tolima recibe a Junior de Barranquilla en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, con un global de 3-0 en contra.

La ecuación es fácil de entender: Tolima solo será campeón si vence a Junior por cuatro goles o más de diferencia; o si le saca tres de diferencia, se van a penales, y gana desde los 12 pasos. Cualquier otro caso contrario deja a Junior como campeón.

Rueda de prensa: Lucas González sigue ilusionado con Tolima

Horas antes de la gran final, este lunes, 15 de diciembre, se llevó a cabo la rueda de prensa previa al partido definitivo. Lucas González, técnico de Deportes Tolima, no renuncia a la estrella y manda un mensaje claro tras el batacazo de Junior en Barranquilla.

“El mensaje para los chicos ha sido claro: es difícil, pero no imposible. Ellos son conscientes de eso, sabemos todos que Junior es un gran equipo, tiene muy buenos jugadores, merece estar en donde está, en la final, pero también lo merecemos nosotros”, arrancó afirmando Lucas.

Y sentenció: “Si ellos lo hicieron en 45′, nosotros tendremos 90′ para tratar de igualarlos o superarlos. Vuelvo y repito: va a ser difícil, pero no imposible”.

Alfredo Arias va por más: no se confía en lo absoluto

La experiencia rige la vida de Alfredo Arias, técnico uruguayo de Junior de Barranquilla con 67 años. Es su segunda final en el FPC, la anterior la perdió con Medellín ante Junior (2023-ll) y ahora espera levantar el tan ansiado trofeo.

Va ganando 3-0, tiene la gran posibilidad de dar la vuelta olímpica en Ibagué, pero no se confía y, al contrario, espera ir por más de la mano de sus dirigidos.

“Es otro partido, se inicia 0-0 y es lo que vamos a plantear nosotros. Nosotros erramos tres o cuatro también, si hubiéramos tenido la misma que piden del otro lado capaz que terminaba por más goles”, dijo Arias en declaraciones recogidas por AS Colombia.

“Eso quiero pensar yo de mi equipo y es lo que quiero para mañana, que no pensemos que tenemos que defender tres goles, sino que podemos ir por un gol o por dos porque estamos capacitados para ello”, añadió Arias.

