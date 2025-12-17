Deportes

La dura reacción que tuvo Lucas González por perder la final con Tolima: le da la vuelta al FPC

En pleno estadio y antes de irse hacia los vestuarios, al entrenador se le vio afectado por el desenlace de la gran final.

Redacción Deportes
17 de diciembre de 2025, 5:14 p. m.
Deportes Tolima perdió con un global de 4-0 la final ante Junior
Deportes Tolima perdió con un global de 4-0 la final ante Junior Foto: Colprensa / @mamut_pijao

Junior es el nuevo campeón de Colombia, pero la otra cara de la moneda también requiere ser reconocida. Deportes Tolima, a excepción de la serie en la final, también fue un equipo que mereció la consagración en el 2025-II.

Su entrenador, Lucas González, hace parte de esa camada de nuevos técnicos que han surgido en el país y que ha demostrado capacidades para llegar a lograr conquistas importantes.

Lucas González con dos jugadores de Deportes Tolima.
Lucas González, DT de Deportes Tolima. Foto: Colprensa

En la serie de 180 minutos ante Junior, la experiencia del entrenador contrario, así como una nómina más amplia del rival, fueron las que predominaron para que los de Curramba se quedara con la estrella decembrina.

A Lucas le dolió a más no poder dicha caída, tanto así, que en pleno estadio Manuel Murillo Toro y antes de irse hacia los vestuarios, no pudo contener las lágrimas de decepción por lo sucedido.

Una cámara de un medio partidario de los pijaos fue la que pudo captar el instante exacto en el que el estratega no aguanta más la derrota, llora y emprende su entrada mientras escucha su nombre en forma de ovación.

Son aproximados 15 segundos, donde González levanta sus manos y pide excusas; también se pone la mano en el pecho y reafirma la tristeza que lo embarga por no haber podido sumar la cuarta estrella para Tolima.

No se va a rendir

González, a la salida del recinto, y luego de ver a su club en la final, le mandó un mensaje a los aficionados del cuadro tolimense.

“Quedamos en deuda, pero esa deuda la vamos a pagar. Vamos a intentar que la cuarta llegue lo más rápido posible”, se comprometió para intentar la revancha en otra final en 2026.

La reacción de Luis Díaz al título de Junior; su mensaje trasciende fronteras

En la rueda de prensa el bogotano también habló. Allí, aunque no logró la estrella, quiso rescatar el trabajo hecho por sus dirigidos en todo el Torneo Finalización.

"El balance del semestre creo que es positivo, no puedo hacer un balance solamente sin darle el valor a estos chicos por todo el año, la gran mayoría del plantel que nos trajo hasta aquí a tener la ilusión de ser campeones. Hay que hacer el balance de lo que suman ellos. El segundo semestre son 52 puntos, o algo así“, destacó tras llegar hasta la final.

Al parecer, González considera que no corrieron con la suerte de marcar y para instancias como estas, que eso acompañe es clave.

“Por alguna razón los dioses del fútbol y el destino no quisieron que la pelota nos entrara a nosotros, que le entrara a ellos, la vida no siempre le da a uno lo que uno quiere, le da uno lo que uno necesita, así sea difícil de entenderlo en el momento”, se decantó.

También aceptó la incidencia que tuvo el compromiso de ida, donde salieron goleados del Metropolitano por 3-0.

Sorpresivo mensaje de Petro, grabado por Armando Benedetti, sobre el título de Junior

“Atípico el partido allá, encajar 3 goles muy rápido, en donde nosotros encajamos pocos goles y eso nos condiciona el partido de hoy. Al inicio empezamos muy bien, creamos muchas opciones, si alguna entraba… Hay que darle mérito al Junior, ha conformado un gran equipo, ha tenido al mejor jugador del torneo y el mejor de la final”.

