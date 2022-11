Las sensuales fotos de la hincha que se lleva todas las miradas en el Mundial de Qatar 2022

La Copa del Mundo Qatar 2022 no solo convoca a las mejores selecciones de fútbol en todo el planeta, sino que también es el centro de encuentro de las mujeres más bellas. Con el objetivo de acompañar su selección y documentarlo en sus redes sociales, varias mujeres llaman la atención de extranjeros y locales.

Ya se ha convertido en una costumbre elegir a una hincha favorita de cada Mundial, y en esta ocasión son varias las candidatas, sin embargo, habría alguien que está a la cabeza de la popular distinción.

Hay una mujer que está atrayendo todas las miradas en las tribunas de los escenarios mundialistas, y se trata de Ivana Knoll, una hincha de la selección croata que sigue a su selección a todo sitio donde va. Con su impresionante figura pone los colores de su país en el centro de la discusión.

Ivana, además de modelo, es influencer, por lo que se le puede observar en los escenarios deportivos acompañada de un equipo de personas encargadas de filmarla y preparar las publicaciones con las que sorprende a sus seguidores en redes sociales.

Cabe señalar que la croata ya había dado de que hablar con su presencia en el pasado Mundial de Rusia 2018, allí cautivó a miles de hinchas con su belleza.

La modelo también fue tendencia en esta Copa del Mundo por algunos inconvenientes que tuvo con la logística del evento. “Esto es un desastre”, dijo Knoll. “Lo siento por toda la gente que no puede ir al Mundial por culpa de la peor organización de la historia”, agregó.

“Mi equipo no consiguió una tarjeta Hayya (Fan ID para ingresar al país organizador y a los estadios) ni siquiera después de 20 días, a pesar de tener todas las entradas para la final”, continuó Knoll, en referencia al documento personalizado que deben tener los asistentes a cualquiera de los partidos del Mundial.

Ha habido un sinnúmero de controversias en torno al torneo de este año en Catar, incluyendo el trato de la nación anfitriona a los trabajadores y su historial de derechos humanos.

Además, Knoll añadió que, dado el problemático calvario, “está claro por qué tanta gente ni siquiera quería participar en este circo”.

“Buscando jeque árabe”

Ana Lucía Domínguez es una de las actrices más queridas de la televisión colombiana, quien enamoró a los televidentes cuando interpretó a la dulce y mártir Libia Reyes y a la despampanante Ruth Uribe en la famosa novela ‘Pasión de gavilanes’, que hace poco volvieron a repetir y que este año estrenó su segunda parte, que no tuvo ni la mitad del éxito de la primera entrega.

Aunque muchas luminarias se han abstenido de ir al Mundial por la polémica de violación de derechos humanos que enfrenta el país anfitrión, Ana Lucía sí decidió darse su voladita a Medio Oriente y vivir la experiencia de un torneo de la Fifa, haciendo presencia en el partido que enfrento a las selecciones de Portugal, donde juega el grandioso Cristiano Ronaldo, y la de Ghana, en el que el equipo carioca se alzó con el triunfo con tres goles a favor y dos en contra.

El partido acaparó toda la atención de los hinchas, sin embargo, el outfit que usó Ana Lucía atrajo las miradas de todos sus seguidores en las redes sociales, quienes se sorprendieron del look que eligió la bogotana para estar en el Estadio 974 de Ras Abu Aboud, teniendo en cuenta las fuertes restricciones sociales y de comportamiento que impone el gobierno qatarí a los asistentes al mundial, en los que no se puede llevar prendas que violen el código de conducta femenino, no se permite ningún símbolo alusivo a la comunidad LGBTIQ+ y mucho más.

“La preciosa y dulce Ruth Uribe y también Libia Reyes, disfruta 😍”, “Estás hermosa y me encanta que apoyes mi selección ✨”, “Viendo al mejor de todos los tiempos CR7 👑”, “Eres casi tan hermosa como el Bicho 🥰”, “Que haces allá si Colombia no fue al mundial😂”, “Muy linda, pero mira el partido!! Después las fotos”, “la Tuti buscando al jeque árabe🤑🧕🏻”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación de Domínguez.