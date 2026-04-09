Le cae reclamo a Fifa por presunto engaño en las entradas al Mundial 2026: escándalo internacional

Siguen las reacciones por la compra de entradas al Mundial 2026. Salieron a la luz varias quejas de numerosos hinchas, quienes señalan a Fifa por presunta estafa a la hora de la elección de sillas y zonas del estadio.

La publicación respecto al tema fue hecha por The Athletic en su edición web del pasado 8 de abril. Allí dan detalles de lo ocurrido, con testimonios de las personas que decidieron exponer su denuncia de manera oficial.

El debut en el Mundial 2026 será el 11 de junio entre México y Sudáfrica. Foto: Getty Images

“Los compradores de entradas para el Mundial acusan a la Fifa de ‘engañarlos’”

En un principio, el medio referenciado señala que la compra de entradas al Mundial 2026 tenía una particularidad: se clasificaron en cuatro categorías, cada una por cada sección del estadio, según mapas con ubicaciones del estadio.

Se suponía que la Categoría 1, referente a la más costosa, daría lugares en zonas privilegiadas de los estadios, cerca del campo y cómodas. Sin embargo, al final, parece que estuvieron lejos de lograrlo.

“La semana pasada, cuando la Fifa convirtió las entradas en asientos específicos en secciones específicas, muchos aficionados recibieron ubicaciones desfavorables, en las esquinas o detrás de una portería. Algunos poseedores de entradas de Categoría 1 fueron ubicados en secciones que, en un momento dado, estaban codificadas por colores como Categoría 2“, informó The Athletic.

Trofeo de la Copa Mundial de la Fifa. Foto: Getty Images

Añadieron: “Además, los mapas de selección de asientos en el portal de venta de entradas y el sitio de reventa de la Fifa no muestran disponibilidad en las secciones más codiciadas, lo que indica claramente, según sospechan los aficionados, que ningún asiento en esas secciones ha sido asignado a compradores de categoría 1 para al menos algunos de los 104 partidos del Mundial”.

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Sobre los testimonios recolectados, citan el de Jordan Likover: “Mucha gente se siente engañada, confundida o simplemente decepcionada por la forma en que se asignaron los asientos (…) No se pueden cambiar las reglas del juego después de que alguien haya jugado”.