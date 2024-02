“Le pedimos a Dimayor investigar”, Atlético Nacional pide garantías tras lo sucedido con Jhon Bodmer en Cali

¿Se va Bodmer?

“Creo en la jerarquía de técnicos, jugadores, instituciones. Me pregunto qué pasa, porque hacemos buenos números y desarrollo de juego y al final el resultado no se da. Quisiera tener la respuesta pero no la tengo. No es la inexperiencia. Si somos finos en el último tercio la historia sería otra. Somos un equipo que va al frente y propone. De los tres goles que recibimos hoy hay un error de ejecución, un tiro libre lejano. Hay que finalizar”, indicó en rueda de prensa.