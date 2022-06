Le salió importante redentor a Yerry Mina; aboga para que no salga del Everton

La última temporada del Everton en la Premier League no fue la más satisfactoria, de no ser por un partido épico en las últimas fechas ante el Crystal Palace, en el que remontó un resultado en contra, la tempoarada 2022/23 la hubiera iniciado en la segunda división del fútbol ingles.

Una vez salvada la categoría, todo fue emoción para los toffes y desde ese momento empezaron a buscar la manera de reforzar una nómina que si bien no es económica, no termina de dar los resultados esperados.

Entre los nombres que hacen parte de un nivel alto para la plantilla está el del colombiano, Yerry Mina, quien a pesar de su inmenso valor no ha logrado mantenerse en su máximo nivel durante temporadas completas, producto de sus lesiones, y eso ha generado más dudas que certezas en los dueños del equipo, quienes no son ajenos a una salida del equipo para el zaguero de la Selección Colombia.

¡Qué sabor, panita! @YerryMinaCF se suma como nuevo embajador de las Escuelas Deportivas para Todos #EsDeporte. En #Guachené, #Cauca, se lleva a cabo la presentación de la alianza entre el programa y la Fundación Yerry Mina, que contribuirá con la formación de 350 niñas y niños. pic.twitter.com/w3izeKObgB — Ministerio del Deporte (@MinDeporteCol) June 17, 2022

Sin embargo, hay diversas posiciones respecto al defensor y su futuro. La más reciente, la ha puesto a la luz el exarquero de la Selección de Inglaterra, Paul Robinson, quien en conversación con Football Insider, aseguró que Everton debe manejar con cautela las decisiones sobre Mina, porqué a futuro podría costarle más caro de lo que imaginan.

“Everton tiene que tener cuidado con lo que hace. No tienen mucho margen de maniobra financieramente. No están en una buena posición con Financial Fair Play”, en primera medida hizo referencia a la capacidad económica del club en caso de querer suplir al colombiano.

Para el zaguero de la Selección Colombia tuvo palabras alentadoras, sin desconocer su mayor problema en su estadía por Inglaterra: “Yerry Mina es un jugador que valoro mucho. Sí, ha tenido sus problemas de lesiones, pero sigue siendo un jugador top”.

Yerry Mina marcó su primer gol en este 2022 con Everton. - Foto: Getty Images

A su vez, cuestionó si realmente existe la posibilidad de suplir a Mina por alguien igual o mejor, rescatando que, para él, Yerry es buen jugador: “Para reemplazar a un jugador de la calidad de Yerry Mina, tendrías que gastar una tarifa significativa. ¿Cuánto dinero tiene realmente el Everton para trabajar este verano? Si fuera yo, extendería su contrato. Creo que el colombiano es un buen jugador”.

Junto a esto, en días pasados apareció otra atenuante para el presente de Yerry Mina en el Everton y que este podría empeorar, debido a que las directivas del club ya le habrían conseguido reemplazo para su posición, a pesar de que aún mantiene vigente su contrato con los toffes hasta el 30 de junio del 2023.

James Tarkowski, defensor inglés de 29 años, sería el nuevo compañero, pero a la vez rival del colombiano en la zaga. La información más reciente y que afecta a Mina es la entregada por el reconocido periodista, Fabrizio Romano, quien asegura que el fichaje del zaguero que milita en Burnley es casi una realidad, pues arribaría de manera gratuita y es pedido expreso del técnico Frank Lampard a los directivos.

Todos estos movimientos eran de esperarse al final del campeonato, producto de la temporada 2021-2022 que no fue la mejor para el futbolista colombiano ni tampoco para su equipo, el Everton de Inglaterra.

Mina, exjugador de Independiente Santa Fe, se pasó el año entre lesiones que lo alejaron de la titular de su equipo, el cual estuvo a punto de descender a segunda división, además del fracaso del jugador con la Selección Colombia que se quedó sin poder participar en el Mundial de Catar.

Todo esto ha hecho pensar a Mina en buscar nuevos aires en otro club y, al parecer, este estaría fuera de la Premier League de Inglaterra, ya que según Treize013, medio de comunicación de Francia, el futbolista colombiano estaría cerca de llegar al Olympique de Marsella.