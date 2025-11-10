La leyenda del Barcelona y actual jugador del Inter de Miami, Lionel Messi, reveló su visita el domingo al renovado Camp Nou en un mensaje en Instagram, en el que expresó su voluntad de volver.

“Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo”, empezó Messi en su publicación junto a cinco imágenes de él y un video.

“Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo...”, agregó el atacante argentino, que acaba de clasificar a su equipo con un doblete ante Nashville (4-0) para las semifinales de la conferencia este en la Mayor League Soccer.

La Pulga pisó el estadio culé por última vez el 16 de mayo de 2021, en una derrota ante el Celta de Vigo (2-1).

El 8 de agosto de 2021, Messi anunció que se marchaba del club, pese a que quería seguir, pero la situación económica de la entidad no lo permitía.

Lionel Messi el día de su triste despedida del Barcelona. | Foto: AFP

Entonces, el jugador puso rumbo al París Saint-Germain y, luego, a Estados Unidos.

El mensaje de Messi se produce tres días después del entrenamiento a puertas abiertas del primer equipo en el Camp Nou.

No hubo contacto con las directivas

Versiones de la prensa deportiva argentina apuntaron que Messi no tuvo contacto con la dirigencia de Barcelona para entrar al Camp Nou.

“Lionel Messi decidió ir por su cuenta al Camp Nou, antes de llegar a la concentración de Argentina en Alicante”, afirmaron en Ataque Futbolero.

Entre otros detalles de esa inusual situación, también revelaron que fue un compañero de selección quien le ayudó para registrar su visita.

“Rodrigo De Paul fue quien lo acompañó y le sacó fotos, que luego Leo publicó en su Instagram”, señalaron.

“Incluso, los porteros del estadio se sorprendieron tanto por la presencia del ‘10’ que lo dejaron entrar de inmediato al campo de juego”, aseveran de la sorpresa vivida por los funcionarios culés.

🏟️ Messi no contactó con el Barça para acceder al Spotify Camp Nou



✍️ @ffpolo https://t.co/l3kEi66MFS pic.twitter.com/TXbwEnjR1e — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 10, 2025

Otros medios como Mundo Deportivo, uno de los más conocidos por su seguimiento de la información del Barcelona, también hizo mención del hecho.

“Messi no contactó con el Barça para acceder al Camp Nou”, titularon en una nota publicada en las últimas horas.

A su vez, filtraron que el jugador hizo esto acompañado de dos hombres de su plena confianza, pero sin pedir permiso a la directiva en cabeza de Joan Laporta.

“Según fuentes del entorno directo de Messi, el ex ‘10’ azulgrana entró a las instalaciones del coliseo azulgrana el domingo, al filo de la medianoche, sin contactar con nadie de la entidad barcelonista para pedir permiso o avisar”, revelan.