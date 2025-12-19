Deportes

Leyenda del Bayern da la clave del éxito a Luis Díaz para ser la máxima figura del Mundial 2026: “Es muy importante”

Una voz autorizada del Bayern Múnich se pronunció sobre Luis Díaz y le dio la fórmula secreta que lo puede dejar como máxima figura del Mundial 2026 con la Selección Colombia.

William Horacio Perilla Gamboa

20 de diciembre de 2025, 1:21 a. m.
Luis Díaz con el Bayern Múnich / Claudio Pizarro, jugador peruano Foto: Fotos: Getty Images

Para muchos, parece lejano que Luis Díaz pueda terminar como máxima figura del Mundial 2026 con la Selección Colombia, pero por las cosas del fútbol, la situación puede que cambie y con goles y asistencias Lucho encuentre ese lugar. Nada está escrito y lo cierto es que el guajiro está en esa prestigiosa lista de jugadores llamados a triunfar en la Copa del Mundo.

Por si fuera poco, Luis Díaz agiliza en el Bayern Múnich la suma de minutos y la perfección de su fútbol con goles y asistencias en la Bundesliga y Champions League. Mantenerse en la élite de Europa, con uno de los mejores equipos del mundo, le da para que los ojos de los especialistas estén encima de él. Una leyenda del gigante bávaro prefiere anticiparse y le lanza una advertencia.

En una charla con la Bundesliga, Claudio Pizarro, goleador histórico de Bayern Múnich con 125 goles en 327 partidos y que, en la actualidad, se desempeña como uno de los embajadores del club alemán por el mundo, le dejó un sabio mensaje a Lucho Díaz, que no es más que la clave del éxito para mantenerse en buen nivel y para muchos es la fórmula para escalar en el nivel deportivo.

Claudio Pizarro es referente del Bayern Múnich y la Selección de Perú. Foto: AFP

Si Luis Díaz está donde está actualmente es por su disciplina física y atlética, además del talento natural que lo capacita. La disposición para mantenerse en forma y sus rutinas en gimnasio para aumentar sus capacidades en la cancha son el plus que muy pocos ven cuando arma coyuntura por goles o asistencias. Claudio Pizarro fue enfático con este ítem.

Consejo sabio de leyenda del Bayern para Luis Díaz

Las palabras de Pizarro son puntuales y caen en un momento trascendental para Luis Díaz en su carrera deportiva. El poder físico es clave y, por supuesto, también lo mental y el reposo que pueda tener. Lucho está a seis meses de comenzar el Mundial y asistirá como máxima estrella de la Selección Colombia.

“Él (Luis Díaz) tiene la suficiente experiencia para saber lo que tiene qué hacer. Ahora que se acercan las vacaciones, es muy importante disfrutarlas y descansar. La liga y las temporadas son muy largas, hay muchos partidos y los jugadores necesitan mucho descanso físico y sobre todo, mental. Es una de las cosas más importantes para el jugador: cuidar su cuerpo”, dijo Claudio Pizarro en la charla organizada por la Bundesliga.

MUNICH, GERMANY - NOVEMBER 29: Luis Diaz of FC Bayern München celebrates after scoring his team's second goal during the Bundesliga match between FC Bayern München and FC St. Pauli at Allianz Arena on November 29, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Sebastian Widmann/Getty Images)
Luis Díaz vuelve a la acción con el Bayern Múnich en la Bundesliga. Foto: Getty Images

“Creo que lo que está haciendo Luis Díaz es extraordinario (en el Bayern). Hay una cosa que pasa en el fútbol alemán que generalmente nos pasa a los latinos, que es, a veces abusamos un poco de tener el balón, de hacer un dribbling de más y producto de eso viene un contragolpe y nos hacen un gol. Eso lo he visto mucho en muchos jugadores sudamericanos" puntualizó Claudio sobre Lucho.

