Leyenda del fútbol sudamericano se rinde ante Lionel Messi: “Es el mejor jugador de todos los tiempos”

“Una vez le mandé un mensaje, fue en 2016. Me acuerdo de que estaba en el campo, en la casa de mis padres, porque Uruguay ya había quedado eliminado. Ahí comenzamos a hablar y me dicen mis padres: ‘¿cómo se va a ir Messi de la Selección? Una cagada...’. Y ahí me dice: ‘¿por qué no le mandás un mensaje?’”, relató Godín en su conversación con el programa de TyC Sports.