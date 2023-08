Lionel Messi sorprende al revelar por qué festeja sus goles en Inter Miami como un superhéroe

Ante esto, Messi aseguró que lo hizo por sus hijos, Ciro, Mateo y Thiago. “Mis tres hijos todavía están de vacaciones, todavía no empezaron la escuela, así que todas las noches vemos películas de superhéroes de Marvel. Se les ocurrió la idea y me pidieron que cada vez que meta un gol, haga una celebración de superhéroes de Marvel . Así empezó todo, y continuamos con ese ritual. Cada vez que veíamos una película nueva, practicábamos un festejo de gol . Pero solo los hago para los juegos de casa, cuando los chicos están acá para que podamos compartir esos momentos. Cuando los veo en la cancha es cuando los hago”, dijo.

Además de ello, el argentino también habló sobre su adaptación a Estados Unidos, después de su paso por Francia. “Había estado en Miami varias veces. La primera vez no la recuerdo exactamente, pero creo que fue para jugar un partido amistoso. También estuve de visita con mi familia. Es una cosa hermosa poder vivir entre la comunidad de latinos que hay acá. Disfruto de los partidos con los hinchas de acá que llenan el estadio. Los latinos somos muy fanáticos y apasionados de lo que amamos, y eso lo demostramos en nuestro día a día. Me siento como en casa acá”.

Messi y sus objetivos

“Lo dije muchas veces en mi carrera. Si bien es un premio muy importante y uno de los más lindos a nivel individual, nunca le di importancia, entre comillas. Siempre me enfoqué en premios a nivel grupal. Tuve la suerte de haber conseguido todo en mi carrera. Después del Mundial, no pienso en el Balón de Oro. Si llega bien, y si no, no pasa nada”.