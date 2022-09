Liga BetPlay: Dimayor dio a conocer la programación del ‘superclásico colombiano’ y la fecha 15

Este lunes 19 de septiembre, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) dio a conocer la programación oficial de la decimoquinta fecha de la actual Liga BetPlay II-2022, que tendrá como su partido más importante el llamado por muchos “superclásico colombiano” que enfrentará en el estadio Pascual Guerrero al América de Cali y al Atlético Nacional, en un partido con una eterna rivalidad entre los dos equipos que cuentan con hinchas en todos los rincones del país.

Esta fecha ya permitirá conocer a varios clasificados, otros que se perfilarán en busca de lograr el objetivo y algunos que definitivamente se despedirán de los cuadrangulares finales, ya que solo quedarán cinco fechas más por jugar y a varios no les alcanzarán las cuentas para meterse en los ocho. Por lo que no solo el duelo América vs. Nacional o Junior vs. Cali son de importancia, sino juegos como Patriotas vs. Unión Magdalena podrían definir que uno de los dos equipos tenga que comenzar a pensar en la segunda división para el próximo año.

La fecha 15 arrancará el viernes 30 de septiembre en el estadio Atanasio Girardot de Medellín con el duelo entre el Deportivo Independiente Medellín y Alianza Petrolera a las 8 de la noche.

Ya el sábado 1.º de octubre continuará la fecha en el estadio Doce de Octubre de Tuluá con el Cortuluá vs. Atlético Bucaramanga a las 2 de la tarde. Continuando a las 4 de la tarde con el duelo entre Once Caldas y Jaguares de Córdoba en el estadio Palogrande de Manizales.

La jornada del sábado continuará a las 6:10 de la tarde en el estadio Metropolitano de Techo en Bogotá, cuando Equidad reciba al líder del campeonato Millonarios. Y terminará en Rionegro, en el estadio Alberto Grisales, con el juego entre Águilas Doradas y Deportes Tolima.

La jornada del domingo 2 de octubre iniciará a las 2 de la tarde en el estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira con el juego Deportivo Pereira vs. Deportivo Pasto. Y continuará con un partidazo en el estadio Metropolitano de Barranquilla, cuando Deportivo Cali visite con Teófilo Gutiérrez a su exequipo el Junior, ahora dirigido por Julio Avelino Comesaña

El gran clásico del domingo, de la fecha y de Colombia se jugará a las 6:10 de la tarde en el estadio Pascual Guerrero de Cali, cuando el América reciba a su eterno rival, el Atlético Nacional. Un juego con mucha historia, con muchas finales de fútbol colombiano y con hinchas atentos a este clásico en todas las ciudades del país.

La jornada del domingo terminará cuando en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, sobre las 8:15 de la noche, Independiente Santa Fe reciba al Envigado, en busca de sumar los puntos necesarios que le permita a los cardenales dar un paso importante para estar en “la fiesta de los ocho”.

La fecha de la Liga BetPlay Dimayor está programada para terminar el lunes 3 de octubre a las 8 de la noche con el partido entre Patriotas de Boyacá y Unión Magdalena en el estadio La Independencia de Tunja. Este juego tiene un “picante” especial, ya que es considerado una “final” en la lucha por salvarse del descenso.