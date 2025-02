Lionel Messi insultó a un árbitro: video lo delató y se supo todo lo que le dijo

Grabaciones que han surgido en X (antes Twitter), delataron al argentino, quien le soltó enfurecido al árbitro: “Sos un cagón, y puto cagón de mierda, allá no pitaste el penal, me vas a sacar tarjeta cagón”.

Todo ese malestar de la Pulga, se dio luego de que Inter Miami empatara este sábado 2-2 ante el New York City en su debut en la MLS gracias a un agónico gol del venezolano Telasco Segovia a pase del 10.

El mismo Avilés fue expulsado en el minuto 23 lo que facilitó la remontada del New York City con dianas del esloveno Mitja Ilenic (26′) y del costarricense Alonso Martínez (55′), este último tras un grave error de Jordi Alba.