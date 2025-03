Lionel Scaloni no se contuvo y lagrimeó tras el Uruguay vs. Argentina: video revela lo que pasó

Suceso en eliminatorias sudamericanas es tendencia mundial: todo pasó en el Ecuador vs. Venezuela

¿Qué dijo Lionel Scaloni sobre la victoria en Uruguay?

“Cómo no voy a estar satisfecho... No por ganar solamente, sino por cómo se brinda el grupo. Hoy fue un primer tiempo parejo, ellos dominaron por derecha y tuvieron alguna situación. Ya en el segundo corregimos y se vio otro partido. Si no venís y soportás la presión del rival es difícil meterse en un partido así. Hicimos un partido completo”, dijo el timonel santafesino.