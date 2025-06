El reconocido periodista deportivo Edu Aguirre reveló el crucial asunto para el mercado de fichajes de verano en Europa. Antiguos negocios serían los responsables de la dura decisión del equipo de la ciudad de The Beatles.

“Me hablan de que el Liverpool le ha cerrado la puerta a Luis Díaz para que se vaya al Barcelona. El Liverpool no quiere sentarse a negociar con el FC Barcelona. No se sienta en la mesa con el Barcelona porque no está contento con otras operaciones, me hablan de la forma de pago, de retrasos en los pagos”, manifestó, sin rodeos, Aguirre.