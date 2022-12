Liverpool, de Luis Díaz, tendría acuerdo con figura de Argentina en el Mundial de Qatar 2022

El torneo más importante de selecciones está llegando a su fin, ya restan apenas los dos partidos de semifinales (Argentina vs. Croacia y Marruecos vs. Francia), el tercer y cuarto puestos, además, de la gran final del certamen que se llevará a cabo el próximo 18 de diciembre desde las 11:00 a.m. (hora de Colombia). Ya jugado un muy buen tramo, se espera que una vez terminado el certamen los clubes en el mundo entren nuevamente en acción y antes de fin de año, le den continuidad a la disputa de sus torneos domésticos.

Una de esas ligas que entrará en acción, es la Premier League, con una gran cantidad de representantes sudamericanos en las filas de sus equipos, siendo todos parte vital de los esquemas del más alto nivel. Liverpool es uno que tiene a un colombiano como uno de sus mejores hombres, el extremo Luis Díaz que hace pocas semanas se venía recuperando de una lesión y se pensaba que tras regresar a las prácticas a la par del grupo en poco estaría disponible, lastimosamente eso no será así, ya que su técnico anunció que había sufrido una recaída de su lesión y esto, lo tendría mínimo hasta marzo por fuera de los terrenos.

Klopp admite que fue un gran golpe la lesión del colombiano - Foto: Getty Images

Conociendo esto, Jürgen Klopp no se puede quedar de brazos cruzados y deberá empezar a exigir a los directivos del cuadro ‘red’ para que intenten moverse en el mercado de fichajes. Informaciones desde Inglaterra reveladas por el medio, Daily Mirror, apuntan a que esta acción por pedido del alemán ya se estaría haciendo, tanto así que el volante en cuestión ya habría firmado un pre acuerdo para hacer parte del equipo rojo desde junio de 2023.

El jugador que tendría seducido a Liverpool es Enzo Fernández, mediocampista de apenas 21 años de edad y que se metió muy rápidamente en el esquema de Lionel Scaloni duante la cita orbital de Qatar 2022. El jugador, que llegó y milita en Benfica desde inicios de 2022, ha sido una de las grandes revelaciones con Argentina, ya que desde su ingreso contra México, no ha soltado su puesto en el once titular.

Según el medio británico @MirrorFootball, el @LFC y Enzo Fernández tienen un acuerdo de precontrato para que el actual jugador del @SLBenfica se sume al conjunto inglés.



De esta manera, Liverpool le saca ventaja al @realmadrid, que tenía a Enzo como opción B de @BellinghamJude. pic.twitter.com/eTbLr81IRN — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) December 12, 2022

Tras darse a conocer esta información, en Argentina también dieron a conocer que el ex River Plate además de esta propuesta, podría tener la seductora oportunidad de llegar al Real Madrid para la siguiente temporada, por un valor de 35 millones de euros. A la par de esto, cabe mencionar que el club que lo desee, deberá tener en cuenta la alta cifra que puso Benfica al jugador como cláusula de salida, teniendo esta un valor cercano a los 120 millones de euros. El presidente de la escuadra lusa, Rui Costa, en meses pasados había dicho: “El club no tiene intención de vender a Enzo ni dejar que se vaya en enero”.

Por esta razón, solo habría que esperar hasta la finalización del certamen internacional o una comunicación del Benfica, para saber qué equipo logró ganar la puja por uno de los mejores jugadores sudamericanos actualmente en el viejo continente. En la presente edición de Qatar 2022, el futbolista ha podido disputar al rededor de 300 minutos con la ‘albiceleste, logrando asistir y marcar en una oportunidad. Por otra parte, sus números en el club donde milita también son admirables, con 13 participaciones en Primeira Liga, 5 en Champions League y otras dos en Copa de Portugal.

De reojo para la posible negociación, mira el club argentino River Plate, con el que el jugador tuvo vínculo hasta finales de 2021 y el cual se quedó con un 25% de los derechos de su pase, lo que significaría una buena parte de la transacción al ‘millonario’ bien sea al Liverpool o Real Madrid.