Liverpool rompe el mercado: negocia a un ecuatoriano por el triple de lo que valió Luis Díaz

Hace unos días todo apuntaba que sería el Chelsea su nueva casa, no obstante, el Liverpool apareció a última hora con una oferta que sobrepasó lo que los Blues tenían pensado gastar.

El cuadro londinense se llegó a estirar hasta los 100 millones de libras esterlinas, es decir, 115 millones de euros, cantidad que no le parecía suficiente al Brighton, dueño del pase de Caicedo.

La dirigencia de Brighton no se lo pensó dos veces y decidió aceptar la oferta de los Reds , que se piensan quedar con uno de los jugadores de más proyección ahora mismo en Europa. Este movimiento tiene que ver con la reciente salida de Fabinho y Jordan Henderson, dos pesos pesados del mediocampo, que decidieron continuar su carrera en Arabia Saudita.

Klopp se retracta

Hace unos años, el entrenador alemán criticó que el Manchester United se hubiera gastado 106 millones en Paul Pogba, algo que le cobraron en plena conferencia. “Lo que cambió es que somos un club que no tiene recursos infinitos, por lo que no esperábamos que sucedieran un par de cosas en el verano: Hendo, Fab, cosas como esta, no pensamos en eso antes del verano para ser honesto, y cuando sucedió lo intentamos (fichar a Caicedo)”, dijo.