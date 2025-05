Liverpool y Luis Díaz, de capa caída tras ganar la Premier: otro doloroso resultado en Inglaterra

Slot mandó a descansar a Luis Díaz

En el último duelo, el colombiano no salió como titular de los suyos, fue banqueado y para los últimos 28 minutos, utilizado en uno de los costados en busca de acrecentar el 2-1 que llevaban.

En sus pocos minutos en campo, el colombiano no pudo demostrar lo que habitualmente es. Su calificación de 6.5 puntos demostró la importancia de su aparición en el estadio American Express.

Reacciones a la caída con Brighton

Szoboszlai

“Fue un centro, para ser sincero. No voy a mentir, pero estoy contento de ayudar al equipo”.

Harvey

“Me he esforzado al máximo y lo que tenga que pasar, pasará. Se trata de lo mejor para mi carrera. Se trata de reflexionar y ver lo que puedo hacer. De momento estoy aquí y me centro en el último partido”.

"Fue un gran partido, pero no con el resultado que esperábamos. Si no llegas a ese tercero, es difícil ganar un partido a este nivel. No debemos perder oportunidades como las que perdimos hoy".