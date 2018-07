El espíritu olímpico, ahora disponible 24/7

La política divide. Hasta las series de televisión dividen: a algunos les gusta Lost, otros son devotos a Game of Thrones o a La casa de papel y muchos no se pasan ninguna. Pero el deporte olímpico no tiene ese problema. O acaso, ¿alguien objeta los triunfos maravillosos de Mariana Pajón en Londres 2012 y en Río 2016? ¿alguien no se emocionó cuando Maria Isabel Urrutia se colgó el oro en Sidney 2000? Por eso resulta interesante que, ahora, por medio de la magia del streaming se puedan revivir esos momentos especiales cuando bien sea necesario, una posibilidad de abstraerse de tanta densidad electoral.

La faceta mediática del Comité Olímpico internacional se puso las pilas y, desde 2016, montó montó el Olympic Channel, un canal multiplataforma que llega ahora a Colombia. En este, los fanáticos del circuito olímpico, o quienes simplemente admiran la poesía y las gestas humanas que ofrece el deporte, pueden descubrir, compartir y revivir la emoción de los Juegos Olímpicos todo el año.

Los contenidos van rotando, y con el tiempo habrá más material sobre atletas colombianos. Pero con lo que hay basta para recordar cómo todo cambia mientras se desarrollan los Juegos. La cara de la gente es distinta, su actitud se desarma. Colombia y el resto de la humanidad detienen sus ataques y conspiraciones y dedican un tiempo a celebrar lo mejor de la humanidad y la competencia. Y cuando terminan, el guayabo existencial es inevitable, el vacío que deja haber vivido por una par de semanas una humanidad más pendiente de felicitarse que de atacarse, incluso en competencia. Recordar esto es vivirlo. Y falta sí hace.

Además de poder recordar momentos clave del deporte, nacional e internacional, la plataforma también produce y ofrece contenido original de alta calidad. El primer lanzamiento en Colombia será The People’s Fighters, un documental que describe 50 años de éxito del boxeo cubano a través de las carreras de Teófilo Stevenson y otros medallistas de oro. La producción rememora los triunfos y obstáculos que aún se deben sortear en boxeo cubano y pone el foco en el siempre presente talento deportivo de la isla, que entre apoyos y restricciones se abre camino en el futuro del controvertido deporte de las narices chatas.

En resumen, hay mucho momento por revivir y mucho deporte por ver, justo antes de que empiece la tormenta futbolística del Mundial 2018. No todo tiene que ser polarizador, si se recuerda lo que une.