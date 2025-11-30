Suscribirse

Aviación

Colombia toma partido frente al cierre del espacio aéreo venezolano y pide cumplir normatividad internacional

El Ministerio de Transporte emitió un comunicado en el que dice que las aerolíneas deberán cumplir los servicios a los que están comprometidas, siguiendo las directrices de la OACI y de la Aerocivil.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
1 de diciembre de 2025, 2:03 a. m.
LA GUAIRA, VENEZUELA - NOVEMBER 30: A man walks next to a mural of an airplane in La Guaira State, Venezuela, on November 30, 2025. US President Donald Trump significantly escalated his threats against Venezuela on Saturday with an ominous warning that the country's airspace should be considered “closed,�? raising fears of imminent military action. Pedro Mattey / Anadolu (Photo by Pedro Mattey / Anadolu via AFP)
Un hombre camina junto a un mural de un avión en el estado La Guaira, Venezuela. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó significativamente sus amenazas contra Venezuela el sábado con una advertencia ominosa de que el espacio aéreo del país debe considerarse “cerrado”, lo que ha despertado temores de una acción militar inminente. | Foto: Anadolu via AFP

El Gobierno colombiano, a través del Ministerio de Transporte, reafirmó este domingo, 30 de noviembre, la idea expresada en X por el presidente Gustavo Petro, con respecto a que el espacio aéreo de Venezuela continúa abierto, operativo y sin restricciones que afecten la navegación civil, pese a que desde Estados Unidos se ha informado lo contrario.

La Casa Blanca recomendó evitar el sobrevuelo del territorio venezolano en estos días, argumentando que planeaban intensificar sus operaciones militares contra el Cartel de los Soles. Como resultado, varias aerolíneas limitaron sus operaciones comerciales para prevenir incidentes. No solo se cancelaron vuelos hacia y desde ese país, sino que también se ajustaron rutas internacionales que atraviesan la zona.

Contexto: Se confirma conversación entre Trump y Maduro: esto dijo el presidente de los Estados Unidos

A través de un comunicado del Ministerio de Transporte y de la Aeronáutica Civil, ambas entidades aseguraron que no existe ninguna situación técnica ni legal que comprometa la seguridad operacional en el territorio aéreo venezolano.

Añadieron que las afirmaciones sobre cierres o restricciones del espacio aéreo venezolano no fueron coordinadas con la autoridad aeronáutica del vecino país y que quienes las difundieron no tienen competencia sobre esa jurisdicción aérea.

Además, subrayaron que tales advertencias no tienen validez bajo el Convenio de Chicago —pilar jurídico del sistema aeronáutico global— ni bajo los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

People rest near a boarding gate at the Simon Bolivar International Airport in Maiquetia, La Guaira State, Venezuela, on November 30, 2025. US President Donald Trump sharply escalated his threats against Venezuela on Saturday with an ominous warning that the country's airspace should be considered "closed," raising fears of imminent military action. (Photo by Federico PARRA / AFP)
Personas descansan cerca de una puerta de embarque en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, estado La Guaira, Venezuela. | Foto: AFP

De acuerdo con la posición oficial de Bogotá, únicamente el Estado responsable puede declarar restricciones en su espacio aéreo, y Venezuela no ha emitido ninguna. Incluso, el presidente Gustavo Petro ha reiterado que cualquier intento externo de declarar un cierre carece de sustento legal, ya que no existe autorización del Consejo de Seguridad de la ONU ni del Senado estadounidense para medidas de carácter militar o intervención aérea.

En respaldo a ese principio de soberanía y normatividad internacional, Colombia solicitó que la OACI convoque de inmediato a su Asamblea para evaluar la situación y evitar interpretaciones indebidas. También instó a la Unión Europea a normalizar vuelos hacia Venezuela y a los países de América Latina y el Caribe a mantener operaciones aéreas con normalidad, preservando la región como zona de paz y respeto mutuo.

Por ello, el comunicado asegura que ninguna aerolínea debe acatar instrucciones ajenas a la normatividad internacional, y en Colombia las empresas deberán cumplir los servicios a los que están comprometidas únicamente bajo las directrices de la OACI y de la autoridad aeronáutica nacional.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, enfatizó que el espacio aéreo venezolano está abierto y plenamente operativo. “En aviación civil no hay ambigüedades: cualquier modificación solo puede ser anunciada por el Estado responsable. Las advertencias externas sin competencia ni coordinación carecen de validez y generan incertidumbre innecesaria. Colombia respalda el llamado del Presidente Petro a defender el derecho internacional y la estabilidad aérea de la región”.

El Gobierno colombiano reiteró que continuará monitoreando la situación, defendiendo la seguridad operacional y el cumplimiento del orden jurídico internacional como pilares esenciales para garantizar un sistema aéreo seguro y confiable

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Milagro en Bogotá: a dos adultos mayores por poco les cae un semáforo encima

2. Indignación con Jhon Arias por grosera patada y fuera de lugar que hizo: echó al piso el día de Wolves

3. Valentina Taguado destapó amarga experiencia laboral; habló de excompañera y despertó reacciones

4. Trump confirmó conversación con Maduro y Petro aprovechó para lanzar propuesta: “Ofrezco Cartagena”

5. Inédita foto causa revuelo y pone en duda a familia de Alejandra Villafañe; Raúl Ocampo recibe apoyo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Espacio aéreoVenezuelaMinisterio de Transporte

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.