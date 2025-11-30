Colombia toma partido frente al cierre del espacio aéreo venezolano y pide cumplir normatividad internacional

El Gobierno colombiano, a través del Ministerio de Transporte, reafirmó este domingo, 30 de noviembre, la idea expresada en X por el presidente Gustavo Petro, con respecto a que el espacio aéreo de Venezuela continúa abierto, operativo y sin restricciones que afecten la navegación civil, pese a que desde Estados Unidos se ha informado lo contrario.

La Casa Blanca recomendó evitar el sobrevuelo del territorio venezolano en estos días, argumentando que planeaban intensificar sus operaciones militares contra el Cartel de los Soles. Como resultado, varias aerolíneas limitaron sus operaciones comerciales para prevenir incidentes. No solo se cancelaron vuelos hacia y desde ese país, sino que también se ajustaron rutas internacionales que atraviesan la zona.

A través de un comunicado del Ministerio de Transporte y de la Aeronáutica Civil, ambas entidades aseguraron que no existe ninguna situación técnica ni legal que comprometa la seguridad operacional en el territorio aéreo venezolano.

Añadieron que las afirmaciones sobre cierres o restricciones del espacio aéreo venezolano no fueron coordinadas con la autoridad aeronáutica del vecino país y que quienes las difundieron no tienen competencia sobre esa jurisdicción aérea.

Además, subrayaron que tales advertencias no tienen validez bajo el Convenio de Chicago —pilar jurídico del sistema aeronáutico global— ni bajo los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Personas descansan cerca de una puerta de embarque en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, estado La Guaira, Venezuela. | Foto: AFP

De acuerdo con la posición oficial de Bogotá, únicamente el Estado responsable puede declarar restricciones en su espacio aéreo, y Venezuela no ha emitido ninguna. Incluso, el presidente Gustavo Petro ha reiterado que cualquier intento externo de declarar un cierre carece de sustento legal, ya que no existe autorización del Consejo de Seguridad de la ONU ni del Senado estadounidense para medidas de carácter militar o intervención aérea.

En respaldo a ese principio de soberanía y normatividad internacional, Colombia solicitó que la OACI convoque de inmediato a su Asamblea para evaluar la situación y evitar interpretaciones indebidas. También instó a la Unión Europea a normalizar vuelos hacia Venezuela y a los países de América Latina y el Caribe a mantener operaciones aéreas con normalidad, preservando la región como zona de paz y respeto mutuo.

El cierre del espacio aéreo de Venezuela es completamente ilegal. La OACI debe reunirse de inmediato.



El secretario general de la OACI debe convocar de inmediato la Asamblea



No hay autorización del consejo de seguridad de la ONU para acciones militares sobre nuestro vecino.



El… — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 30, 2025

Por ello, el comunicado asegura que ninguna aerolínea debe acatar instrucciones ajenas a la normatividad internacional, y en Colombia las empresas deberán cumplir los servicios a los que están comprometidas únicamente bajo las directrices de la OACI y de la autoridad aeronáutica nacional.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, enfatizó que el espacio aéreo venezolano está abierto y plenamente operativo. “En aviación civil no hay ambigüedades: cualquier modificación solo puede ser anunciada por el Estado responsable. Las advertencias externas sin competencia ni coordinación carecen de validez y generan incertidumbre innecesaria. Colombia respalda el llamado del Presidente Petro a defender el derecho internacional y la estabilidad aérea de la región”.