VEHÍCULOS

Pico y placa en Bogotá el lunes, 1 de diciembre: ojo conductores con la rotación

Para carros particulares, la medida de pico y placa rige de lunes a viernes.

Siga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

1 de diciembre de 2025, 1:19 a. m.