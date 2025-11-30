Colombianos regados por el mundo hay muchos. En diferentes latitudes están los jugadores nacionales que dejan en alto la bandera tricolor y se hacen protagonistas en sus respectivos clubes.

Uno que durante el presente fin de semana se hizo viral, fue Jordan Barrera. Esa joya que surgió en Junior de Barranquilla hace poco, en la actualidad muestra su magia en Botafogo de Brasil.

Jordan Barrera, figura de Colombia y Botafogo | Foto: Getty Images via AFP

Ante Corinthians en casa del Timao, el talentoso volante creyó en sus capacidades y sacó una chalaca de la galera para marcar el 2-1 parcial a favor de los suyos.

¡GOLAZO COLOMBIANO EN EL #BrasileiraoxWIN! JORDAN BARRERA DE CHALACA ANOTA EL 2-1 DE BOTAFOGO ANTE CORINTHIANS. 🇧🇷🏆⚽ pic.twitter.com/q2pCIS9bgJ — Win Sports (@WinSportsTV) November 30, 2025

Como si estuviera en la playa, Barrera se acomodó con una pirueta vistosa para impactar en el aire el balón que terminó depositado en el arco defendido por Hugo Souza.

Para ese instante del juego, dicho gol cayó de manera inmejorable en el marcador, pues era la configuración de una remontada que estaba logrando Botafogo en condición de visita.

Faltando menos de 10 minutos para el pitazo final del juego celebrado en São Paulo, un gol de los locales certificó un 2-2 que terminó por confirmarse al 90′ y adición.

A pesar de que de las manos se le fue a los de la estrella llevarse tres puntos, lo que se destacó en el juego fue la maniobra magistral de Barrera que se vio en Colombia gracias a la transmisión de Win Sports del Brasileirao.

Dicha anotación tuvo tan alta calidad, que una vez el video se difundió empezaron a incrementar las reproducciones y alcanzaron en pocos minutos más de 10 mil vistas.

Botafogo felicita su “muchacho”

No hace mucho que Jordan llegó a Botafogo. Su gran impacto en Colombia hizo que en muy poco tiempo un club del exterior ejecutara la opción de compra para tenerlo con ellos.

Hoy día pasa por un buen momento, el cual le reconocen en su club con publicaciones recientes. El golazo fue la excusa para una más que quedó consignada en su cuenta de X.

“Con una hermosa volea, Jordan Barrera marcó el segundo gol del Fogão en el partido. ¡Qué golazo, muchacho!“, le reconocieron.

19 años le han bastado a Barrera para hacerse un lugar en el exterior. Su destacado nivel en Junior, así como también lo tuvo en Selección Colombia Sub-20 durante el Mundial, fue lo que hizo que Botafogo se lo llevase para ayudarle en su progreso futbolístico.

Jordan Barrera participó con Colombia en el Mundial Sub-20. | Foto: FIFA via Getty Images

A lo largo de la actual temporada, pocos minutos ha podido tener en el Brasileirao. Una lesión muscular y otro esguince de tobillo lo marginaron por una buena parte de la campaña.