Junior de Barranquilla reclama deuda que salpica a Botafogo: directivo contó qué pasó

Parece que desde Junior reclaman una deuda directamente al elenco brasileño por la venta de un jugador.

Redacción Deportes
19 de febrero de 2026, 8:57 p. m.
Directivo de Junior reveló la deuda que tiene Botafogo por Jordan Barrera
Directivo de Junior reveló la deuda que tiene Botafogo por Jordan Barrera Foto: Izq: Colprensa - Lina Gasca / Der: Getty Images.

Junior de Barranquilla se ha movido en el mercado de pases últimamente. En julio de 2025 vendió a Jordan Barrera a Botafogo de Brasil, y a principios de 2026 vendió a José Enamorado al Gremio de ese mismo país.

Sin embargo, el panorama económico no sería el esperado en el tiburón. Héctor Fabio Báez, gerente de Junior, habló con Win Sports y reveló la deuda que Botafogo tiene con su equipo.

“Vendimos a José Enamorado y no hemos recibido el primer pago. Vendimos a Jordan Barrera y hoy está vencida una cuota, por parte de la gente de Botafogo, con más de 60 días”, dijo Báez.

José Enamorado dejó Junior para firmar con Gremio de Brasil. Foto: Getty Images y escudo oficial Gremio de Porto Alegre.

Y añadió: “Nosotros tenemos también compromisos. Así como ellos se van, vienen jugadores que necesitamos en el flujo de caja también darles respuesta a esos compromisos. No es que vendí, recibí y quedó ahí la plata; hay compromisos que hay que cumplir”.

Junior de Barranquilla, un equipo que mueve caja en el Fútbol Profesional Colombiano

Así como Junior de Barranquilla vende, también gasta. Solo basta con ver su mercado de pases para este 2026-l, donde contrató a Luis Fernando Muriel procedente del Orlando City de la MLS y con experiencia en Europa.

La venta de jugadores es un ingreso importante para el equipo de Barranquilla, que este año espera hacer una buena participación en Copa Libertadores, además de pelear el bicampeonato en Liga y luchar en Copa.

En números, Junior de Barranquilla mantiene la segunda nómina más costosa de la Liga BetPlay 2026-l. Está avaluada aproximadamente 15.85 millones de euros, detrás de Atlético Nacional que ostenta 23.18 millones de euros. Esto según datos de Transfermarkt.

Por ejemplo, con base a lo reportado por esa misma web, Cristian Barrios es el jugador más costoso en la actual plantilla del Junior de Barranquilla. Figura con un valor de 1.2 millones de euros, está recién llegado de América de Cali y pinta como uno de los reemplazos, en posición, tras la salida de José David Enamorado.

Pero no es solo eso. Junior tiene jugadores de renombre y recorrido a nivel internacional, que incluso han sabido vestir los colores de la Selección Colombia. Prueba de ello son Teófilo Gutiérrez, Luis Fernando Muriel y Yimmi Chará, cuyos sueldos figuran como unos de los más altos.

Luis Fernando Muriel, fichaje estelar de Junior de Barranquilla para 2026
Luis Fernando Muriel, fichaje estelar de Junior de Barranquilla para 2026 Foto: Captura a foto de @JuniorClubSA
Se esperan más detalles respecto a la deuda que Báez reclama a Botafogo por Jordan Barrera. Una actualización por parte de la directiva con miras a la parte económica del cuadro tiburón.

