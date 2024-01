“Lo dice el contrato”: Comité Olímpico revela la cifra millonaria que perdería Colombia si no recupera los Juegos Panamericanos

Ciro Solano, presidente del Comité Olímpico Colombiano (C.S.): Pro supuesto, la carta la conocíamos desde el 7 u 8 de noviembre, antes de la reunión en el Palacio, y la considero inoportuna porque la verdad es que la gente de Panam Sports ha causado molestia porque la interpretación del presidente no es la correcta. El acuerdo de pago que se hizo entre Panam Sports y los organizadores como Gobernación del Atlántico, Alcaldía de Barranquilla, gobierno nacional en cabeza del Ministerio del deporte y el COC es claro que la primera cuota se debía pagar antes del 31 de diciembre y eso fue el detonante para que quitaran los juegos.

C.S.: Eso fue así porque la Ministra en todo momento manifestó la disponibilidad de que los recursos estaban en el Ministerio del Deporte y por eso lo manifestó públicamente en Santiago de Chile, donde fue ratificada la sede. También lo hizo en Miami, donde rindió un informe y siempre manifestó que los dineros estaban. Lo que da a entender el presidente es que hubo miedo, negligencia de algunos funcionarios para girar la plata. En todo caso, esto es un tema interno que la ministra está resolviendo. En escenario no se giró la plata y ese fue el detonante.

C.S.: No tenemos ninguna injerencia en ese sentido, yo había hablado con el gobierno en la reunión del 9 que fue bastante positiva. Se habló de una reunión que si nos devolvían los juegos, hacer una reunión en el palacio de Nariño, con el gabinete ministerial. La gente de Panam Sports. Se manifestó que había los recursos, todo era noticias muy positivas. Cuando no hay prudencia hay este tipo de polémicas y de disgustos con esa respuesta del señor presidente.

C.S.: Sí, me lo ha dicho, incluso ha manifestado en varias oportunidades hasta mi comité ejecutivo en una reunión que tuvimos el jueves pasado, donde manifestaba que el único conducto que existía era a través del COC.

SEMANA: Al no seguir ese conducto, se pierde cada vez más la esperanza de recuperar los juegos.

C.S.: La he considerado inoportuna, pero voy a seguir trabajando por la causa de recuperarlos.

C.S.: En temas políticos no intervenimos, la carta olímpica lo prohíbe.

C.S.: Caramba, sería al revés. Colombia iría al TAS porque Colombia de una u otra manera tiene unos derechos que realmente estamos tratando de convencer a Panam Sports, de una situación que no debió presentarse, pero tenemos tradición histórica en organización de evento y jamás ha quedado mal. Pretendemos convencerlos, que el país es la fuerza viva y que a pesar de ese error grande, no es determinante para quitarnos los juegos de la manera que lo hicieron. Somos conscientes y por eso hemos presentado excusas. Creemos todavía que Barranquilla, el Atlántico y Colombia podrían ser la sede.

SEMANA: Por qué dijo que Barranquilla no se puede volver a presentar. ¿Por qué, cómo es el paso a paso, cuál sería la ciudad? Cómo es el tema para entenderlo mejor

C.S.: Es un tema de reglamentación de la adjudicación de la sede. Cuando a un país o sede se le castiga con quitarle los juegos, no hay ninguna posibilidad que el país vuelva a aspirar. No tiene sentido desde la normatividad. El mecanismo es convencer, persuadir de que nos den la posibilidad de que se convoque a una asamblea extraordinaria. En la carta hablan de una indeclinable decisión, pero la asamblea sí que reafirme esa decisión.

C.S.: El señor presidente ha mostrado interés en ir a reunirse con Neven Ilic aprovechando un viaje a Chile, pero no le han dado cita porque Ilic no quiere mezclar tema deportivo con el gobierno, sino como el COC.

C.S.: Si eso fuera cierto, las ciudades o países no aspirarían. Panam Sports ya recibió a Asunción, Lima, México, una ciudad en Estados Unidos. La inversión que se hace es retornable. Empleos, ingresos de hotelería, turismo, restaurante, confianza en el país, infraestructura, en fin. El reto es grande y si se hace es porque genera dividendos.

C.S.: Eso es cierto, el distrito de Barranquilla cumpliendo el proceso de los compromisos por derechos de Panam Sports alcanzó a girar 2 millones por concepto de derecho y 250 mol por concepto de candidatura. Esa plata se perdería. es un golpe duro porque es un dinero representativo, hay en juego muchas cosas y hay que seguir luchando. Tengo la pequeñísima esperanza de que podamos recuperar los juegos y si no lo hacemos, sería muy lamentable para el país.

SEMANA: Si no se recupera la sede, ¿usted da un paso al costado?

C.S.: Bueno, no lo daría porque yo tengo mi conciencia tranquila. He hecho todo lo posible, el papel del COC es articulado y con estos sectores que son gobierno nacional, Barranquilla y Atlántico son testigos. Incluso los medios, de que mi trabajo ha sido arduo junto al COC que está informado de lo que hago. Cuando uno sabe que ha hecho bien el trabajo, no se puede ir.