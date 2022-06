“Lo están retirando con mucho fútbol”, el mensaje de Camilo Zúñiga a la afición sobre James

Camilo Zúñiga estuvo presente en la semana de gol y paz en Barranquilla. En entrevista con SEMANA habló de la nostalgia de decirle de manera oficial adiós al fútbol, pese a que el 10 de junio de 2018 en la final entre Atlético Nacional y Deportes Tolima jugó sus últimos minutos oficiales y salió expulsado.

“Ya hace rato había tomado la decisión, planifiqué todo con mi familia y simplemente es decirle a la gente que es una realidad”, dijo el exjugador.

El partido se jugará en el municipio de Turbo, Antioquia, e inicialmente están invitados Mario Alberto Yepes, David Ospina, Abel Aguilar, Juan Pablo Ángel, Mao Molina y el mismo James Rodríguez.

“Me harán un lindo homenaje en la región de Urabá en Turbo. Agradezco el aprecio y el cariño de la gente por lo que hice, será el 11 de junio. No puedo asegurar quienes van y tal vez no lleguen, entiendo que están en vacaciones. Más allá de todo eso es que mi región me brinde este lindo espacio, me siento agradecido”, confesó el exlateral.

Camilo es empresario de jugadores, la ganadería, el agro y la construcción.

“Emprendimos en el camino de los negocios. Trabajo y me dedico a la familia”, apuntó el hombre de 36 años.

Con SEMANA también habló del nuevo timonel tricolor, Néstor Lorenzo, que buscará la clasificación al mundial con Luis Amaranto Perea como asistente técnico.

“Más allá que llega un entrenador llega un amigo. La llegada de Néstor Lorenzo y Amaranto significa amistad de los muchachos, viejos conocidos. Era lo que esta camada de jugadores necesitaba hace rato. La confianza de alguien cercano a la Selección”, confesó con conocimiento, pues Camilo fue el lateral derecho titular en el Mundial de Brasil 2014 cuando Lorenzo era el asistente de José Néstor Pékerman.

Como gran amigo de James Rodríguez, entiende que el volante 10 que brilló en 2014 no pasa su mejor momento. Sin embargo, como lo ha pedido muchas veces, cree que la mejor forma para tener a este jugador en todo su esplendor en no destruirlo con las críticas.

“Más allá de criticarlo, hay que conocerlo como persona. Somos humanos. Todos nos equivocamos, más allá si nos va bien o mal. Es bueno, noble. No nos dejemos llevar de esas críticas”, dijo a SEMANA.

Camilo además dijo que le duele cómo en redes sociales invaden a James Rodríguez con mensajes que aseguran que es un exjugador o incluso, pidiendo su retiro. Está convencido que tiene mucho para dar.

“Lo estamos retirando con mucho fútbol. Así como Argentina abrazó a Messi en su momento y cuando lo necesitaban, necesitamos hacer eso con James”, finalizó en este medio Camilo Zúñiga.

Carles Puyol también estuvo en Barranquilla

La leyenda del Barcelona opinó también sobre James Rodríguez.

“Él toma las decisiones y son respetables, cada uno se conoce y sabe los momentos por los que está pasando. Es un jugador con mucho talento y mucho fútbol, y si él quiere puede jugar donde quiera”, dijo a SEMANA.