Lo extrañan en el Mundial: ¿qué fue de la vida de ‘Ricardo Jorge’, corresponsal de Davivienda?

Desde hace varios días, las personas disfrutan del Mundial de Qatar 2022. Algo característico de este evento futbolero son los comerciales o campañas publicitarias que suelen hacerse previo al inicio o durante este gran evento global.

Ante esto, muchos cibernautas recordarán los divertidos y jocosos comerciales que crea el banco colombiano que brinda servicios financieros a personas, empresas y sectores rurales para esta temporada mundialista.

Se trata del inolvidable ‘Ricardo Jorge’, quien fue el nombre de uno de los corresponsales más reconocidos del ‘noticiero’ de Davivienda, CDN. Sus inicios tomaron por sorpresa a más de uno y es que la publicidad con este personaje más allá de ser molesta se convirtió en aclamada y apetecida.

Julián Orrego, quien interpretó al famoso corresponsal, saltó a la fama y desde entonces ha tratado de ‘pegar’ nuevamente, y no solo en el país. Para el Mundial 2014 lo intentó nuevamente en Brasil, pero no funcionó. El banco estaba a punto de suspender el papel de Orrego.

Sin embargo, el actor tenía un ‘as bajo la manga’. Antes de ser corresponsal era cantante. Orrego tiene una banda que se llama Rocka, era su faceta profesional mucho antes de ser actor; de hecho, uno de los discos que lanzó se llama Alucinación.

Como dato curioso, en una entrevista para la emisora de radio Blu, el corresponsal aseguró que el personaje de ‘Ricardo Jorge’ llegó en el momento menos esperado, porque él siempre llevó una vida de rockero, característica que para muchos fue muy sorpresiva, tras 12 años de haber interpretado al personaje.

“Yo hice dos campañas, la primera en Sudáfrica 2010 y la segunda en Brasil 2014 (…) Mi vida antes de eso era normal, yo siempre he sido rockero y he tenido mi vida. Me he movido siempre en el mundo de la música, pero fue algo inesperado, ya que me metí a unos cursos de actuación para los videos de mi banda y en ese proceso de aprendizaje me dieron la oportunidad de hacer el casting; me lo gano, fui el último en llegar en un grupo de 200 personas de varias ciudades del país”, contó Julián en la entrevista.

Dentro de los cantantes que componen la banda musical, además del corresponsal están: Camilo Torres, Miguel Rebolledo y Sergio E. Suzarte. Por el momento, Julián espera poder triunfar en la industria musical que es su principal y más grande pasión.

Así son los nuevos comerciales de Davivienda para Qatar 2022

Aunque para esta oportunidad los comerciales no contarán con el icónico periodista que se volvió la estrella del Mundial Sudáfrica 2010, ‘Ricardo Jorge’, las miradas están puestas en la nueva versión que han decidido crear y que ha eclipsado al esperado evento deportivo, cautivando a los fanáticos con un guía catarí, llamado Aish, que les enseña a las personas lo que deben y no hacer en el país árabe.

Las restricciones que se han conocido de Qatar, país anfitrión del Mundial, fueron hechas bajo el típico y conocido lema: “Su dinero no puede estar en el lugar equivocado”.

Los comerciales han sido bien recibidos entre los usuarios de las redes sociales que con elogios, risas y aplausos aprobaron las campañas publicitarias publicadas por la entidad financiera durante la inauguración de la cita orbital.

Desde Alemania 2006, el banco ha enfocado sus campañas publicitarias en las sedes de las copas del mundo, a tal punto que cada 4 años llama la atención de la hinchada. Para este Mundial de Qatar 2022 no fue la excepción.

A pesar del éxito que tuvo el contenido anterior, muchos cibernautas no olvidan y siempre suelen recordar para esta temporada los de Sudáfrica 2010, los cuales consideran insuperables, cuando el reconocido corresponsal ‘Ricardo Jorge’ se convirtió en el rostro más recordado de los comerciales de Davivienda en los mundiales.