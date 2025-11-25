Suscribirse

Los destinos en los que caería Vinícius si sale del Real Madrid: dos agonizan y sería la gran estrella

Su situación con Xabi Alonso le habrían hecho frenar cualquier tipo de renovación de contrato establecida con los de Madrid.

Periodista en Semana

25 de noviembre de 2025, 4:26 p. m.
Vinícius Júnior podría dejar el Real Madrid tras los últimos líos que ha vivido en España
Vinícius Júnior podría dejar el Real Madrid tras los últimos líos que ha vivido en España | Foto: Getty Images

La tensión parece estar en el ambiente de Real Madrid durante las últimas horas, luego de conocerse por parte de prensa española que el brasileño, Vinícius Júnior, no estaría dispuesto a firmar una renovación si continúa el entrenador, Xabi Alonso.

Esa fue la información que surgió desde suelo ibérico, y con la que se ha desatado un sinfín de rumores sobre el futuro del brasileño para las próximas temporadas.

En Europa ya se hace referencia a que en la Premier League habría espacio para el extremo, en caso de que este diga ‘no más’ a su estancia en el Madrid.

Liverpool's Mohamed Salah, right, and Ryan Gravenberch react after Nottingham Forest's Morgan Gibbs-White scored his side's third goal during the English Premier League soccer match between Liverpool and Nottingham Forest in Liverpool, England, Saturday, Nov. 22, 2025. (AP Photo/Ian Hodgson)
Liverpool no ve la luz en el arranque de la temporada en Europa. | Foto: AP
Manchester United's head coach Ruben Amorim and players walk off the pitch after the Premier League soccer match between Manchester City and Manchester United in Manchester, England, Sunday, Sept. 14, 2025. (AP Photo/Dave Thompson)
Manchester United, club de altibajos y sin rumbo en Inglaterra. | Foto: AP

Dos oncenos que parecen picar en punta para hacerse con el delantero serían Liverpool y Manchester United, ambos con líos mayúsculos durante la actual temporada, o tiempos recientes en donde no han logrado ser protagonistas.

Este adelanto de información lo dio a conocer el perfil de X, Transfer News Live. Adicional a esto, también señaló que “varios otros clubes de la Premier League siguen de cerca la situación de Vinícius Júnior”.

Los motivos que llevarían a Vini a tomar esta decisión, están relacionados directamente con lo que viene presentándose desde meses atrás con el entrenador al mando del Madrid.

Vinícius Júnior salió a hablar tras su pataleta en el clásico Real Madrid vs. Barcelona
Futuro de Vinícius Júnior estaría lejos del Real Madrid. | Foto: Getty Images

“Está considerando una salida 𝗔𝗪𝗔𝗬 del Bernabéu con su relación con Xabi Alonso considerada fría”, precisan de lo que estaría sucediendo a la interna del club blanco.

“El Real Madrid vuelve a la acción el miércoles y todas las miradas están puestas en la alineación del equipo de Alonso”, avisan de lo que será el juego de este miércoles ante Olympiacos.

Una división real en Madrid

El Partidazo de COPE, uno de los programas radiales y deportivos de mayor importancia en España, es el que ha hecho un análisis en las últimas horas de lo que pasa al interior del Real Madrid.

En un debate generado en uno de las emisiones más recientes, estos dividieron en dos grupos los que estarían “contentos y descontentos” con Xabi Alonso.

Quienes no se sentirían satisfechos con las decisiones del exjugador de los blancos serían: "Vinicius, Valverde, Rodrygo, Brahim, Endrick, Mendy...“.

Mientras que del otro lado estaría el grupo que lo aprueba: “Huijsen, Carreras, Courtois, Guler y Mbappé”.

“Es el jefe”

A pesar de llamarse Vinícius Júnior, todo parece indicar que el Real Madrid está del lado del entrenador que tiene al mando el complicado barco de los merengues.

Xabi Alonso DT del Real Madrid
Confianza del Real Madrid estaría de lleno con Xabi Alonso. | Foto: AFP

El Diario Marca, luego de lo que han sido los días de tensión en suelo madrileño, se ha decantado por decir que “El Madrid respalda a Xabi: ‘Es el jefe’”.

Esta postura tendría repercusiones directas en el futuro de ‘Vini’, el cual no aguantaría más eso y buscaría irse a la Premier, donde ya tiene pretendientes.

