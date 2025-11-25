La tensión parece estar en el ambiente de Real Madrid durante las últimas horas, luego de conocerse por parte de prensa española que el brasileño, Vinícius Júnior, no estaría dispuesto a firmar una renovación si continúa el entrenador, Xabi Alonso.

Esa fue la información que surgió desde suelo ibérico, y con la que se ha desatado un sinfín de rumores sobre el futuro del brasileño para las próximas temporadas.

En Europa ya se hace referencia a que en la Premier League habría espacio para el extremo, en caso de que este diga ‘no más’ a su estancia en el Madrid.

Liverpool no ve la luz en el arranque de la temporada en Europa. | Foto: AP

Manchester United, club de altibajos y sin rumbo en Inglaterra. | Foto: AP

Dos oncenos que parecen picar en punta para hacerse con el delantero serían Liverpool y Manchester United, ambos con líos mayúsculos durante la actual temporada, o tiempos recientes en donde no han logrado ser protagonistas.

Este adelanto de información lo dio a conocer el perfil de X, Transfer News Live. Adicional a esto, también señaló que “varios otros clubes de la Premier League siguen de cerca la situación de Vinícius Júnior”.

Los motivos que llevarían a Vini a tomar esta decisión, están relacionados directamente con lo que viene presentándose desde meses atrás con el entrenador al mando del Madrid.

Futuro de Vinícius Júnior estaría lejos del Real Madrid. | Foto: Getty Images

“Está considerando una salida 𝗔𝗪𝗔𝗬 del Bernabéu con su relación con Xabi Alonso considerada fría”, precisan de lo que estaría sucediendo a la interna del club blanco.

“El Real Madrid vuelve a la acción el miércoles y todas las miradas están puestas en la alineación del equipo de Alonso”, avisan de lo que será el juego de este miércoles ante Olympiacos.

Una división real en Madrid

El Partidazo de COPE, uno de los programas radiales y deportivos de mayor importancia en España, es el que ha hecho un análisis en las últimas horas de lo que pasa al interior del Real Madrid.

En un debate generado en uno de las emisiones más recientes, estos dividieron en dos grupos los que estarían “contentos y descontentos” con Xabi Alonso.

Quienes no se sentirían satisfechos con las decisiones del exjugador de los blancos serían: "Vinicius, Valverde, Rodrygo, Brahim, Endrick, Mendy...“.

Mientras que del otro lado estaría el grupo que lo aprueba: “Huijsen, Carreras, Courtois, Guler y Mbappé”.

“Es el jefe”

A pesar de llamarse Vinícius Júnior, todo parece indicar que el Real Madrid está del lado del entrenador que tiene al mando el complicado barco de los merengues.

Confianza del Real Madrid estaría de lleno con Xabi Alonso. | Foto: AFP

El Diario Marca, luego de lo que han sido los días de tensión en suelo madrileño, se ha decantado por decir que “El Madrid respalda a Xabi: ‘Es el jefe’”.