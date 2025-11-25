Real Madrid se movió rápido y aseguró su primer fichaje para 2026: “Ya dijo que sí”

Real Madrid acumula tres partidos consecutivos sin ganar y han saltado todas las alarmas en el cuerpo técnico de Xabi Alonso.

Antes del parón de selecciones perdieron contra Liverpool en Champions League (1-0) y empataron ante el Rayo Vallecano (0-0) en el torneo local.

El domingo se esperaba una sacudida por parte del conjunto merengue, sin embargo, apenas lograron salvar un punto de su visita al Elche (2-2) en medio de polémica por la posible falta de Vinicius sobre el arquero Iñaki Peña.

Kylian Mbappé reacciona durante el partido de Elche vs. Real Madrid. | Foto: AFP

Nico Paz, el fichaje para 2026

Ante esa situación, la dirigencia ha empezado a moverse en el mercado y busca repatriar a uno de los canteranos que está dando de qué hablar en la Serie A de Italia.

Las negociaciones han dado su fruto. De acuerdo a Fabrizio Romano, el periodista deportivo más famoso del mundo, todo está adelantado para que Nico Paz regrese al Real Madrid a mediados de 2026.

A Xabi Alonso le gustaría que el volante argentino se incorporara en el mes de enero, pero esa opción no está en los planes de su equipo actual: el Como de Italia.

“Real Madrid planea recuperar a Nico Paz como su primer fichaje para 2026 según se reveló hace meses”, indicó Fabrizio.

Las cartas ya están sobre la mesa y es inminente el regreso del argentino a la casa blanca. “Entiendo que la cláusula de recompra NO es válida en enero y Como quiere mantenerlo hasta el verano. El plan es concretar el acuerdo en junio de 2026″, agregó.

Lo más importante es que Florentino Pérez ya cuenta con una respuesta positiva por parte del jugador, que debutó como profesional en 2023 y fue vendido el año pasado por un precio de 6 millones de euros.

“Nico ya dijo que sí”, agregó la información de Fabrizio Romano, publicada a través de su cuenta de X.

¿Quién es Nico Paz?

Nico Paz es un mediocampista ofensivo de 21 años de edad que nació en Santa Cruz de Tenerife (España), pero juega para la selección de Argentina por la nacionalidad de su padre.

Paz fue jugador del Real Madrid desde la categoría Infantil B, cuando el profesionalismo era todavía un sueño para su familia.

Poco a poco fue escalando en las divisiones menores del conjunto merengue hasta su debut del 8 de noviembre de 2023, cuando reemplazó a Federico Valverde en un partido de Champions League contra el Sporting Braga bajo las órdenes de Carlo Ancelotti.

A pesar de dar el salto al primer equipo, Nico Paz nunca tuvo la chance de ser titular y prefirió buscar minutos en otras latitudes.

A mediados de 2024, el Real Madrid decidió venderlo por 6 millones de euros al Como incluyendo una cláusula de recompra que se haría efectiva el próximo año.