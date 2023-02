Los fuertes argumentos del Tolima para lograr la rebaja de su sanción; lanzaron dardos contra Millonarios y Wilmar Roldán

Parece que la polémica por el caso entre Daniel Cataño y el hincha del Deportes Tolima no ha terminado. Luego de confirmarse las sanciones respectivas a clubes e involucrados por este bochornoso hecho en el fútbol colombiano, la Dimayor ha hecho cambios de última hora que han generado debate.

En un comienzo, el máximo ente del fútbol colombiano había confirmado que el Tolima había sido sancionado con su plaza por un total de cuatro fechas, cantidad que lo iba a hacer perderse los duelos con Junior, La Equidad, Cali y Millonarios, rival con el que no pudo jugar por el altercado mencionado.

Ante esto, Deportes Tolima decidió apelar la sanción y la Dimayor informó las razones que dio el club con sede en Ibagué. En la Resolución n.° 009 de 2023, del miércoles 22 de febrero, se lee que el “Club Deportes Tolima no desconoce que se presentó un hecho disciplinario, y que al mismo le corresponde la imputación dada por este Comité con base en el artículo 9, 84 del CDU de la FCF”.

Daniel Cataño no cumplirá cita con Alcaldía de Ibagué por incidente con el hincha del Tolima. - Foto: Instagram oficial Millonarios (@millosfcoficial) - Captura de pantalla Win Sports

A pesar de su apelación, la Dimayor había reafirmado su sanción sobre el cuadro pijao el pasado miércoles 22 de febrero, asegurando que no encontraba motivos para levantar la multa por el escándalo ocurrido.

Bajo este contexto, se esperaba que este caso quedara así. Sin embargo, este jueves el máximo ente del fútbol en el país dio un giro sustancial al caso y confirmó la rebaja de fechas a la plaza del Murillo Toro. Según la nueva resolución, el conjunto pijao deberá cumplir con tres partidos de sanción y solo se verá afectada la tribuna oriental, desde donde salió el aficionado Alejandro Montenegro para agredir a Daniel Cataño.

“Sancionar al Club Deportes Tolima S. A. (Tolima), con tres (3) fechas de suspensión parcial de la plaza, Tribuna Oriental”, se lee en el comunicado, que mantiene la multa económica contra el club.

Deportes Tolima vs. Millonarios. Daniel Cataño. - Foto: Dimayor//Captura pantalla Win Sports.

Los argumentos del cuadro ‘pijao’ para rebajar

Aunque no se ha divulgado la resolución como tal, se pudo confirmar que el Tolima volvió a presentar fuertes argumentos para el Comité Disciplinario en busca de la rebaja. El conjunto de Ibagué lanzó fuertes dardos en contra del árbitro Wilmar Roldán, el club de Millonarios y otros involucrados en los hechos.

En dicho informe, la dirigencia del vinotinto señaló las presuntas irregularidades en el informe del juez, Wilmar Roldán, al que acusan de haber presentado un documento ‘contradictorio’ de lo sucedido en el césped del Manuel Murillo Toro. “El Comité basa su decisión principalmente en el informe presentado por el señor Roldán, quien de manera completamente contradictoria y alejada del desarrollo real de los hechos, decide al día siguiente del partido presentar el informe con un párrafo final en justificación de su actuar y el de sus compañeros, y, por ende, el de los integrantes del equipo visitante, aduciendo que el partido se suspendió por el acto violento que aconteció”, se lee.

Para el Tolima fue claro que el partido no se pudo disputar por la negativa de Millonarios, que argumentó que no había garantías de seguridad.

“Realmente no se pudo llevar a cabo por la negativa del equipo visitante, pues este lo que manifestó, como se observa en cámaras, es que querían dejar un precedente. Pero nunca aduciendo falta de garantías de seguridad, pues era obvio que luego de 14 minutos de diálogo, no hubo intento adicional alguno de agresión y/o invasión que implicara que la mejor decisión era no llevar a cabo el partido”, dice el cuadro pijao.

Leo Castro fue el único de los refuerzos que saltó al campo como titular este sábado. - Foto: Twitter @MillosFCOficial

Por otro lado, desde el campeón de Liga BetPlay del año 2021, también aprovecharon para arremeter contra Gamero y Millonarios, que intentó “sentar un precedente en el fútbol colombiano”, pero que a su vez pedía que se le dejara jugar a Cataño, pasando por encima del reglamento.

“Que es contradictorio también, por cuanto el equipo visitante, además de manifestar que había que dejar un precedente, lo que hizo fue exigir el reintegro del jugador expulsado; pero como se ve, nunca por el hecho acontecido, el cual se demostró plenamente que controlaron y neutralizaron de acuerdo con la responsabilidad exigida en el CDU de la FCF”, señaló.

César Camargo, presidente del Tolima habló con SEMANA. - Foto: @WinSportsTV

Por lo pronto, tanto Tolima, como Millonarios, esperan pasar la página y jugar el partido que no se pudo disputar en aquella oportunidad. Cabe anotar que la Dimayor reprogramó este juego para el 29 de marzo en el Manuel Murillo Toro que, ahora sí, podrá contar con la presencia de su público en ciertas tribunas.