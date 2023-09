Los goles que le faltan a Messi para ser el máximo goleador histórico del Inter de Miami, ¿lo logrará en este 2023?

Recientemente, Messi vivió su primer partido sin anotar, cuando se enfrentó a FC Cincinnati en las semifinales de la US Open Cup. Sin embargo, demostró su versatilidad al proporcionar dos asistencias clave que ayudaron a su equipo a avanzar en la tanda de penaltis. Además, en su debut en la MLS, no tardó en marcar contra New York Red Bulls, consolidando su impacto inmediato en la liga estadounidense. Aunque en el último partido contra Nashville no tuvo protagonismo y empataron 0-0.