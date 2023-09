Luis Sinisterra vuelve a la Premier League: destapan nuevo equipo y las condiciones

Los rumores sobre el futuro de Luis Sinisterra no pararon durante los últimos días, vinculándolo con una posible salida del Leeds, que este año jugará en la Championship (segunda división de Inglaterra).

Nuevo equipo de Sinisterra

El periodista Fabrizio Romano, especialista en el mercado de fichajes, anunció que “Bournemouth alcanzó un acuerdo verbal para fichar a Luis Sinisterra desde el Leeds” y agregó su típico “here we go!”.