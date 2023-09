Increíble: esta fue la millonaria oferta desde Arabia que rechazó el Liverpool por Mohamed Salah

Según una exclusiva del diario The Athletic , “el Liverpool ha rechazado una oferta verbal de la Saudi Pro League para fichar a Mohamed Salah. La propuesta, valorada en más de 100 millones de libras, más importantes añadidos por valor de hasta 150 millones de libras, no fue tomada en consideración y fue rechazada de inmediato” .

Jürgen Klopp, el entrenador del Liverpool, ha repetido incansablemente que “Mohamed Salah no está en venta” en las últimas ruedas de prensa, y volvió a reafirmarlo antes del partido contra el Aston Villa este fin de semana: “La posición sigue siendo absolutamente la misma. Así son las cosas. No hay nada más que decir. Que yo sepa, no hay ninguna oferta”.