Técnico de São Paulo defendió a James Rodríguez y reveló la insólita razón por la que falló el penal

Dorival Júnior, entrenador de São Paulo, fue uno de los que mostró su respaldo a pesar de la derrota ante Liga de Quito. “ Esa fue la decisión, (Luciano) estaba muy cansado y sería el séptimo pateador. No sería un problema. Tuvimos cinco grandes cobradores ”, aseguró.

“James falló por una circunstancia, se resbaló, si no, hubiera marcado el gol. Terminó sucediendo, no tenemos que castigarlo. Nos sirve de lección. Pueden pasar cosas buenas, quién sabe. Nos estamos preparando para un momento como este”, agregó al respecto.

Dorival no cree que este resultado impactará en su preparación para la final ante Flamengo. “No hay ninguna razón para que interfiera, ni siquiera si tuviéramos un resultado positivo se habría reflejado en un partido tan importante como lo será la Copa de Brasil. No veo que haya habido una caída (en el rendimiento), hoy creamos muchas oportunidades y pudimos haber tenido mejor suerte”, apuntó.

De eso se trata el fútbol: cuando no marcas, corres el riesgo y ellos fueron efectivos. En los penaltis tuvimos mala suerte, pero fue de todos nosotros, no específicamente de aquellos que cometieron un error. Tenemos que asumir y entender que no fue una gran noche. De repente tenemos que prepararnos aún más para que la siguiente oportunidad pueda ser prometedora”, sentenció.