Los jeans ‘Qué mirás, bobo’ de Messi, la última tendencia en moda ingeniada en Colombia

De una forma particular, las tiendas de ropa en Colombia se han montado en el bus de la ‘moda mundialista’ con los jeans ‘Qué mirás, bobo’.

La Copa Mundo Qatar 2022 está por culminar, y el domingo 18 de diciembre se sabrá qué país será el ganador del certamen, ¿será Argentina o Francia? Los amantes de este deporte han disfrutado de la competición, pero no han sido los únicos. En las tiendas textiles le han sacado provecho a la ‘fiebre mundialista’, con la producción y venta de los jeans ‘Qué mirás, bobo’.

Los jeans 'Qué mirás bobo' - Foto: Captura de pantalla

Los ingeniosos jeans

Noticias Caracol se dirigió a un local de ropa en Bogotá, donde empezaron a comercializar los jeans ‘Qué miras, bobo’. “La prima es un dinero con el que usted cuenta y que a todos les sienta bien. Incluso para comprar lo último en la moda”, señaló el noticiero en su nota. El empresario afirmó que la prenda ha sido ‘una locura’.

La frase de Messi se encuentra bordada en letras rojas en la zona trasera del pantalón femenino. En la nota, se puede observar que varias mujeres lo están portando en el establecimiento de ropa. Los vendedores no desaprovecharon la oportunidad del Mundial y más de la frase, por lo que pensaron que la mejor manera era portarla.

‘Qué mirás, bobo’

Uno de los momentos icónicos del torneo fue la frase de Lionel Messi en el post partido Argentina - Países Bajos. ‘¿Qué mirás, bobo? Andá para allá, bobo, andá pa´allá’, dijo el jugador argentino mientras observaba a un rival neerlandés. El motivo de esta fue a partir de lo ocurrido entre ambos países.

Buscando un cupo en la semifinales, se enfrentaron el pasado 9 de diciembre en el estadio Lusail de Catar. La victoria fue para los sudamericanos en la tanda de penales, luego de empatar dos a dos. El partido tuvo momentos de tensión, cuando algunos jugadores -incluso parte del cuerpo técnico- protagonizaron peleas.

Nahuel Molina abrió el marcador al minuto 35 y Messi amplió la ventaja faltando 15 minutos, por medio de un lanzamiento desde el punto penal. Al momento de celebrar, se dirigió hasta el banquillo neerlandés, para festejar como ‘Topo Gigio’ y fijar la mirada con el técnico Louis Van Gaal, quien años anteriores tuvo inconvenientes con Juan Román Riquelme durante su etapa en el Fútbol Club Barcelona, y con Ángel Di María en el Manchester United.

Con el resultado abajo y el tiempo disponible, Van Gaal le dio ingreso al delantero Wout Weghorst, quien marcó en los últimos diez minutos los dos goles para empatar el compromiso. Conforme a la información de los jugadores argentinos, el delantero encaró y buscó pelear con ellos; diciéndoles improperios y siendo agresivo al momento de buscar la bola.

En el alargue, es decir, los 120 minutos de demás, el partido se caracterizó por la agresividad de los equipos. Finalmente y con la participación del arquero Emiliano ‘El Dibu’ Martínez, Argentina obtuvo la victoria. Denzel Dumfries fue expulsado antes de la tanda.

La tensión entre los jugadores continuó en los camerinos, según lo contado por Sergio ‘El Kun’ Agüero, comentarista y exfutbolista. Una de las grabaciones mostró que Weghorst observó detenidamente a Messi mientras este se disponía a darle declaraciones a un periodista. El argentino se quedó mirándolo y le dijo la frase.

Por su parte, el delantero europeo comentó en una entrevista para los medios de comunicación que le ofreció estrecharle la mano a Messi. “Quise darle la mano después del partido. Le tengo mucho respeto como jugador de fútbol, pero él tiró mi mano a un lado y no quiso hablar conmigo. Mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona, estoy realmente decepcionado”, señaló.