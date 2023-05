Los memes no perdonan a Santa Fe tras su nueva derrota por Copa Sudamericana

Este martes 23 de mayo, Independiente Santa Fe jugó la cuarta fecha de su grupo de Copa Sudamericana ante Gimnasia y Esgrima de La Plata en Argentina. El equipo cardenal llegaba con la ilusión de ganar como visitante, llegar a siete puntos y ponerse en la pelea por la clasificación a la siguiente fase del torneo internacional.

Pero, lamentablemente para el equipo colombiano, esto no sucedió. En un partido bastante aburrido, en el que hubo más choques, peleas y expulsiones que fútbol, parecía que el 0 a 0 sería el marcador final de un compromiso que no les dejaba mucho a los espectadores. Sin embargo, en la última jugada del partido, los argentinos aprovecharon un error de Santa Fe, marcó el único gol del juego y se quedó con los tres puntos.

Esto significó que Gimnasia lograra sus primeros tres puntos en la Copa Sudamericana, ya que había perdido todos los partidos anteriores. Pero para Santa Fe, fue una derrota más que dolorosa, puesto que parece que con este resultado el sueño de clasificar a la siguiente fase como primero es prácticamente imposible. Por lo que tendrá que hacer los seis puntos que le faltan y esperar clasificar por repechaje.

Santa Fe se dejó sacar de partido en Argentina y complicó sus chances en Sudamericana. - Foto: Captura de pantalla: @SC_ESPN

Una vez terminado el partido en Argentina y consumada la derrota del equipo cardenal, los comentarios, burlas y memes no se hicieron esperar en redes sociales por parte de hinchas de otros equipos colombianos, especialmente de Millonarios, que se rieron de los santafereños por esta derrota internacional, que, para muchos, recordó el día que Santa Fe cayó vergonzosamente ante un River Plate sin arquero y con muchos jugadores contagiados de la covid-19.

Estos fueron los memes más populares que dejaron las redes sociales luego de la dura derrota de Independiente Santa Fe en Argentina por Copa Sudamericana:

Gimnasia y Esgrima - Santa Fe a esta hora. pic.twitter.com/mho4BkXAfR — Diego Corredor 🇨🇴🇮🇩 (@DCorredor19) May 23, 2023

Equipo diminuto como te va a ganar gimnasia, saludos de tu papá River pic.twitter.com/Hfsf05G6De — TRICAMPEON DEL MUNDO 🇦🇷⭐⭐⭐ (@zeldris634) May 24, 2023

Rodallega denunció otro repudiable caso de racismo en el fútbol mundial

En tiempos de racismo en contra de Vinícius Júnior en estadios del fútbol español, todo parece indicar que el mal se ha trasladado a Sudamérica afectando un jugador colombiano. Tras el juego de este martes entre Gimnasia y Esgrima de La Plata de Argentina contra Independiente Santa Fe, el atacante rojo, Hugo Rodallega, se mostró indignado por insultos que recibió en el estadio Juan Carmelo Zerillo.

“No mejoramos como humanidad nosotros, es un desastre...”, dijo el atacante tras el juego, ante los medios de comunicación. Además, sumó en su tristeza porque consideraba que “es un desastre lo que pasa en el mundo entero. Una tristeza que nosotros vengamos aquí y... no estoy diciendo que perdimos porque la gente ofenda, porque eso es normal”, cerró intentando no excusarse por el 1-0 final en contra.

Santa Fe visitó a Gimnasia LP por la fecha 4 de la Copa Sudamericana. - Foto: @gimnasiaoficial

Precisando sobre lo que le gritaron desde la tribuna en el juego en Argentina, Rodallega expresó: “El tema del racismo ya cansa, que te llamen ‘mono’, ‘negro’, es una falta de respeto... da tristeza”, cerró mostrándose visiblemente molesto por los insultos recibidos minutos antes.

Por otra parte, explicó que las confrontaciones en el campo entre jugadores son normales, pero que en el momento que hay ensañamiento por otras razones es que se incurre en malas prácticas: “Nos pasó a todos cuando hubo el problema, son problemas que pasan dentro de una cancha. Podemos discutir, pelear, pero ya que la gente empiece a meterse con el tema de la raza eso da tristeza”.

Hugo Rodallega acusó ser víctima de racismo en Argentina. - Foto: Captura de pantalla: @SC_ESPN

Fue tal el impacto de las palabras en su contra, que el futbolista afirmó haberse olvidado del resultado final del juego y centrar su frustración en las palabras que le gritaron a lo largo del compromiso: “A mí no me duele que hayamos perdido, me duele lo que pasa en el entorno. Nosotros en Bogotá los tratamos bien, ellos a nosotros no, eso me deja triste”, terminó marcando el trato que se les dio a los argentinos cuando fueron a Colombia.