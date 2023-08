Los posibles rivales que tendría la Selección Colombia si llega hasta la final del Mundial Femenino

El sábado será el día con más acción en vivo, con tres partidos: España vs. Suiza, Japón vs. Noruega y Países Bajos vs. Sudáfrica . El domingo habrá un encuentro, el lunes dos, y finalmente, el martes se cerrará esta etapa con el esperado duelo entre Colombia y Jamaica en Melbourne, Australia.

El camino que tendría Colombia hasta la final

En el otro extremo del cuadro, habría un potencial rival para la final o para el partido por el tercer lugar. Las llaves de eliminación en ese sector del cuadro serían: Suiza vs. España, con Países Bajos vs. Sudáfrica; y Japón vs. Noruega, con Suecia vs. Estados Unidos, con estas últimas como principales favoritas a quedarse con el título.